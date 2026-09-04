Caso Camilo Séptimo: esto dice la prensa argentina sobre el acusado por la masacre

La detención de Diego Sebastián Rosen Ferlini, empresario argentino de 51 años, por el asesinato de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista de la banda mexicana Camilo Séptimo, y tres integrantes de su familia, también generó repercusión en medios de Argentina.

Mientras en México avanzan las investigaciones por el cuádruple homicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, publicaciones argentinas comenzaron a reconstruir quién es Rosen Ferlini, cuál era su relación con el músico y qué antecedentes rodean los negocios inmobiliarios que ambos habrían compartido.

La Fiscalía mexiquense lo señala como probable autor material del multihomicidio. Un segundo hombre, identificado como Gerardo “N”, también fue detenido por su presunta participación en los hechos.

Quién es Diego Rosen Ferlini, según la prensa argentina

El diario Clarín reconstruyó parte de la trayectoria personal y empresarial de Rosen Ferlini. De acuerdo con esa publicación, el argentino no registra antecedentes penales ni deudas en su país y mantiene un domicilio fiscal en Saavedra, Buenos Aires.

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El medio también señala que su última visita a Argentina habría ocurrido en febrero de 2020 y que para entonces ya utilizaba un pasaporte mexicano. Asimismo, refiere que no registraba aportes jubilatorios en Argentina.

Pero la atención de los medios argentinos se concentró principalmente en sus actividades empresariales en México y en la relación que mantenía con Meléndez.

De acuerdo con las reconstrucciones periodísticas, ambos estaban vinculados a negocios relacionados con el alquiler temporal de propiedades, particularmente en destinos turísticos como Valle de Bravo y Acapulco.

Los negocios inmobiliarios que lo vinculan con el músico

Infobae Argentina presentó a Rosen Ferlini como un empresario dedicado al sector inmobiliario y a los alquileres turísticos de lujo mediante negocios vinculados con NOMAD Property México, cuyas páginas en Internet fueron eliminadas.

La publicación también reconstruyó su trayectoria empresarial. Antes de dedicarse al alquiler de propiedades vacacionales, habría participado en distintos emprendimientos, entre ellos empresas de publicidad y comercialización.

Según la reconstrucción citada por la prensa argentina, Rosen Ferlini y Meléndez tenían una relación comercial que habría colocado al músico dentro del entorno de esos negocios.

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La investigación tomó especial relevancia porque, de acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los responsables habrían utilizado una relación de confianza con las víctimas para ingresar al domicilio donde posteriormente ocurrió el crimen.

El ataque ocurrió la noche del 1 de septiembre en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.

Once personas lo habrían señalado por presuntas estafas

Uno de los señalamientos más relevantes publicados en Argentina apareció en Todo Noticias (TN Argentina), que informó sobre 11 personas que aseguran haber sido presuntamente estafadas en operaciones relacionadas con Rosen Ferlini.

De acuerdo con esa reconstrucción, algunas de las personas afectadas habrían entregado importantes cantidades de dinero para rentar propiedades vacacionales que posteriormente no podían utilizar.

Entre los testimonios difundidos aparece el caso de una mujer que aseguró haber pagado cerca de 500 mil pesos mexicanos por una operación relacionada con una propiedad en Valle de Bravo.

Captura de pantalla.

Otro testimonio refiere un pago cercano a 400 mil pesos mexicanos para reservar una villa en Acapulco. La familia que realizó la operación planeaba viajar para celebrar el cumpleaños de un integrante.

Los relatos tienen elementos coincidentes: pagos anticipados, comunicación mediante grupos de WhatsApp y, posteriormente, problemas para disponer de las propiedades reservadas.

En algunos casos, los afectados habrían sido eliminados de los grupos de comunicación y habrían perdido el contacto con quienes gestionaban las reservaciones.

La investigación por la masacre y la relación con Meléndez

La cobertura de AM del Plata recoge la versión de la Fiscalía mexiquense sobre la relación entre Rosen Ferlini y las víctimas.

El organismo sostiene que el acusado y otro hombre habrían aprovechado la relación de confianza que tenían con las víctimas para ingresar al departamento.

En el lugar fueron encontrados muertos Jonathan Meléndez Ochoa, de 38 años; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años, y una mujer de 21 años que trabajaba para la familia.

Un niño de seis años, hijo de la pareja, fue localizado con vida dentro del inmueble.

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Las autoridades también encontraron al perro de la familia patiatado. Dos de las víctimas estaban maniatadas y tres presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza; otra recibió un disparo en la espalda, de acuerdo con la información difundida por la prensa argentina a partir del reporte de la Fiscalía.

La hipótesis sobre un posible conflicto económico

La relación empresarial entre Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez se convirtió en una de las líneas centrales para entender el caso.

La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias para determinar la participación de cada uno de los detenidos y esclarecer la relación entre los negocios, el músico y el empresario argentino.

Mientras tanto, la prensa de Argentina puso el foco en un elemento que amplía la dimensión del caso: los señalamientos previos contra Rosen Ferlini por presuntas operaciones inmobiliarias irregulares y la relación comercial que mantenía con Jonathan Meléndez.