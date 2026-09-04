Corría escoltada cuando una camioneta la embistió: murió una mujer en Guayaquil

Una sesión de entrenamiento terminó en tragedia este viernes en Guayaquil, Ecuador, luego de que una camioneta atropelló a una corredora de 38 años que se ejercitaba junto con un grupo de deportistas.

La víctima fue identificada como Mónica Andrea Martinich Cohn, quien corría junto con otros deportistas por la vía a Samborondón, una de las principales vialidades de la zona metropolitana de Guayaquil. El grupo contaba con una camioneta escolta que los acompañaba durante el recorrido.

El atropello quedó registrado por cámaras de seguridad y en un video que comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes muestran al grupo avanzando por la vialidad mientras un vehículo se aproxima por detrás.

La camioneta se acercó y terminó arrollando a la corredora

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el grupo se encontraba entrenando alrededor de las 04:30 horas, a la altura del kilómetro 3 de la vía a Samborondón, en el sector de La Puntilla.

La CTE informó que el siniestro fue reportado a las 04:32 horas y que, cuando los agentes llegaron al sitio, encontraron a Martinich sin vida. Los otros integrantes del grupo no resultaron heridos.

Según la reconstrucción preliminar difundida por las autoridades, una camioneta que circulaba detrás de los corredores comenzó a tocar el claxon de manera insistente mientras se aproximaba al grupo.

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El vehículo que acompañaba a los deportistas se habría desplazado ligeramente para permitirle el paso. Fue entonces cuando la camioneta que venía detrás intentó rebasar por el costado derecho y terminó impactando a Mónica Martinich.

Las imágenes disponibles permiten observar la secuencia del hecho, aunque la investigación deberá establecer con precisión la velocidad de los vehículos, la posición de los corredores y las circunstancias de la maniobra.

La mujer murió en el lugar y el conductor escapó

Después del atropello, el conductor no se detuvo para auxiliar a la víctima. La camioneta continuó su recorrido y abandonó el lugar.

La CTE registró el caso como un atropello con una persona fallecida y abandono del conductor y del vehículo involucrado. Hasta las primeras horas de la investigación, las autoridades señalaban que desconocían la identidad de quien conducía.

El Municipio y la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón informaron posteriormente que entregaron a las autoridades competentes los registros de las cámaras de videovigilancia para ayudar a identificar al responsable.

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, condenó el hecho y señaló que las evidencias serían puestas a disposición de las autoridades para que el responsable sea identificado y responda ante la justicia.

¿Quién tuvo la culpa? Esto muestran las imágenes

La pregunta comenzó a generar debate después de que el video del atropello se difundiera en redes sociales: ¿la responsabilidad fue del conductor o también debe revisarse la forma en que se desplazaba el grupo de corredores?

Con los datos disponibles, no corresponde afirmar todavía que exista una determinación judicial de culpabilidad. Sin embargo, la versión preliminar de la CTE y las imágenes coinciden en un punto: el vehículo que atropelló a Martinich se aproximó desde atrás, rebasó por la derecha y la impactó, cuando los corredores ocupaban uno de los carriles vehiculares.

La investigación deberá determinar si esa maniobra infringió las reglas de tránsito y establecer las circunstancias exactas del atropello.

También será relevante determinar las condiciones en las que se desplazaba el grupo y el vehículo de protección. Que los corredores llevaran una camioneta de resguardo no significa que la responsabilidad esté definida, pero sí constituye un elemento importante para reconstruir lo ocurrido.

Mónica se preparaba para una maratón

Martinich tenía 38 años y practicaba running con frecuencia. Medios ecuatorianos reportaron que había participado en competencias y medias maratones en Guayaquil y Miami y que se encontraba entrenando para una próxima carrera.

Su muerte provocó reacciones entre otros corredores y personas vinculadas con el deporte en Guayaquil. El Instituto Tecnológico Superior Eurodiseño, donde había estudiado, también expresó sus condolencias por el fallecimiento.

Mientras las autoridades revisan los videos y buscan identificar al conductor, el caso vuelve a poner sobre la mesa la seguridad de quienes practican deporte en vialidades de alta circulación.

Por ahora, una cosa está confirmada: una mujer salió a correr de madrugada, iba acompañada por otros deportistas y un vehículo de resguardo, y murió después de ser atropellada por una camioneta cuyo conductor huyó. La investigación tendrá que determinar exactamente cómo ocurrió y quién deberá responder por la tragedia.