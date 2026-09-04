Asesino de tecladista de Camilo Séptimo tenía relación comercial con él y le exigía dinero: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Diego Sebastián 'N' mantenía una relación comercial con Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo, y tenía antecedentes en el Estado de México.

El titular de Seguridad federal señaló que hubo amenazas contra el músico previas al lamentable multihomicidio ocurrido en un residencial de Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, pues le estaba exigiendo dinero, cuya cantidad hasta ahora desconoce.

"Estaba exigiendo dinero, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio", dijo García Harfuch, quien afirmó que no podía brindar mayores detalles debido a la investigación y previo a la primera audiencia contra los dos detenidos.

El secretario de Seguridad destacó que se logró en 12 horas la detención de Diego Sebastián 'N', identificado como el presunto multihomicida, gracias a la coordinación y colaboración a nivel federal junto con autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México.

"Desde el primer momento entramos en comunicación con fiscal José Luis Cervantes, Pablo Vázquez y en menos de 12 horas estaban los detenidos", puntualizó.

García Harfuch agregó que siguen agotando todas las líneas de investigación en este caso para determinar si hay más implicados en el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de tres años, una joven de 21 años quien les ayudaba en la casa, así como una mascota.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que el hijo del músico de 6 años, el único sobreviviente, está siendo apoyado por las autoridades del Estado de México y la Comisión de Víctimas.