Departamento de Justicia despide a fiscal que investigaba al agente de ICE que atacó a un venezolano

El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió separar de su cargo al fiscal federal Matthew Evans, quien estaba al frente de la investigación sobre posibles violaciones de derechos civiles cometidas por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, durante un tiroteo contra un migrante venezolano en Minneapolis.

Evans, asistente del fiscal federal en Minnesota, había participado en el proceso relacionado con Julio César Sosa-Celis, herido en la pierna el 14 de enero durante la operación migratoria Metro Surge.

De acuerdo con tres fuentes citadas por CBS, el propio Departamento de Justicia abrió una investigación contra Evans, y dos de ellas señalaron que estaría vinculada a presuntas filtraciones de información.

La salida del fiscal se produjo después de que ProPublica revelara un correo electrónico en el que Evans informaba a los abogados de Sosa-Celis que Castro probablemente enfrentaría únicamente cargos por declaraciones falsas, pese a que él había defendido acusaciones más graves por privación de derechos bajo apariencia de autoridad.

“Esto está siendo ordenado por el Departamento de Justicia y el fiscal federal”, escribió Evans en ese mensaje. También añadió: “Me opuse en los términos más enérgicos posibles y luché lo más duro que pude. No fue suficiente”.

El miércoles, un gran jurado federal emitió una acusación de seis cargos contra Castro por presuntas declaraciones falsas. El agente fue detenido en Texas el jueves y tenía previsto comparecer ante un tribunal federal este viernes.

El caso cobró notoriedad después de que el gobierno retirara los cargos contra Sosa-Celis y Alfredo Alejandro Aljorna, luego de que pruebas en video contradijeran la versión inicial de los agentes. El entonces director interino de ICE, Todd Lyons, reconoció que dos agentes habrían presentado testimonios falsos bajo juramento.

Castro también enfrenta procesos estatales en Minnesota relacionados con el tiroteo. Había sido liberado recientemente de una cárcel en Texas tras una disputa entre ese estado y Minnesota sobre su extradición.