Caso “Honas” Meléndez: quién era Aleyda Romero, empleada de 21 años asesinada junto al músico

Aleyda Romero, de 21 años, fue asesinada junto a la familia de Jonathan “Honas” Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

La identidad de la joven fue dada a conocer después de presiones de activistas y colectivas feministas en redes sociales, luego de que distintos reportes se refirieran a ella únicamente como “la trabajadora del hogar” o “la empleada”, sin mencionar su nombre.

¿Quién era Aleyda Romero, asesinada junto “Honas” Meléndez?

Multihomicidio en Atizapán. Captura de video

A diferencia de “Honas” Meléndez, cuya trayectoria era conocida dentro de la escena musical, sobre Aleyda existe poca información pública, aunque ahora, después del crimen, familiares de la joven hablaron sobre ella y pidieron que su muerte no quede relegada dentro de la investigación.

Lo que está confirmado es que Aleyda Romero trabajaba en el departamento del tecladista de Camilo Séptimo, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, Zona Esmeralda.

Ahí, la joven de 21 años se dedicaba a los trabajos de la limpieza del hogar y del cuidado de los hijos del músico.

El nombre de la víctima fue mencionado por la agrupación mexicana al expresar sus condolencias tras saberse del multihomicidio.

Aleyda era originaria de San Martín Cuautlalpan, en el municipio mexiquense de Chalco, y era la hermana de en medio de tres mujeres. Sus familiares y personas cercanas la llamaban cariñosamente “Alexis” y ahora la recuerdan como una joven trabajadora y responsable.

La joven no tenía una trayectoria pública ni estaba relacionada con el medio artístico. En declaraciones para Excélsior, Juana Victorio, tía de la víctima, señaló que dio la vida por los niños a los que cuidaba, porque los quería muchísimo.

Juana además contó que era una chica muy alegre y no se metía con nadie. Sobre “Honas”, se limitó a decir que trabajó con él alrededor de dos años.

Por ahora, se sabe que trabajaba con la familia del músico para ayudar a su familia económicamente.

Despiden a Aleyda en San Martín Cuautlalpan

Multihomicidio en Atizapán. Facebook

En la comunidad de San Martín Cuautlalpan, vecinos, amigos y familiares de Aleyda Romero se reunieron para despedirla.

La página comunitaria de Facebook Obituario San Martín Cuautlalpan comunicó el fallecimiento de la joven y anunció que sería velada en el domicilio de su abuela. La publicación expresó condolencias a sus padres, hermanos, familiares y amigos.

La esquela fue acompañada por una fotografía de Aleyda sonriente y vestida de rosa. En la imagen aparece su nombre completo y la frase “Descanse en paz”, junto con un mensaje religioso dedicado a su memoria.

En tanto, en el mensaje también pidieron respeto para sus seres queridos: “Recordemos que el morbo no ayuda”.

Hijo del tecladista de Camilo Séptimo habría sobrevivido por Aleyda

Entre la tragedia en Atizapán, por el múltiple homicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia, así como Aleyda Romero, se dio a conocer un acto de valentía y protección por parte de joven trabajadora.

La cuidadora de los hijos de “Honas”, tuvo un papel crucial para que el menor de seis años sobreviviera. La joven estaba en uno de los cuartos con el niño de seis años cuando escuchó el alboroto en el departamento, temiendo que algo no estaba bien, lo último que le dijo al pequeño es que no saliera del cuarto sin importar lo que escuchara y se escondiera.

Tras salir a ayudar a Ana Paula, esposa del músico que tenía cuatro meses de embarazo y a la pequeña Sofía de tres años, fue asesinada.

Lo anterior, de acuerdo con lo descrito por el periodista Antonio Nieto, quien logró tener acercamiento a fuentes cercanas al caso.

Familia de la joven exige justicia

Para los familiares de la joven, el caso no debe centrarse únicamente en la muerte del músico. La tía de Aleyda hizo público su llamado a que se haga justicia y aseguró que su sobrina era inocente y que no merecía morir de esa manera.

El nombre de Aleyda Romero quedó incluido en la investigación por el multihomicidio ocurrido en Atizapán, pero para su familia ella representa mucho más que una pieza dentro del caso. Sus familiares buscan que su historia, su identidad y las circunstancias de su muerte no queden relegadas a una simple mención en un crimen que conmocionó a la comunidad musical y al Estado de México.

¿Quiénes son los detenidos por el multihomicidio en Atizapán?