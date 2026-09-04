A Barrientos detenidos por multihomicidio de tecladista de Camilo Séptimo y familia

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, detenidos por su presunta participación en el multihomicidio de Jonathan Samuel, un integrante de la banda Camilo Séptimo y su familia, ocurrido en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, son trasladados este viernes al Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. La fiscalía del Estado de México informó que ya hay dos detenidos por su posible participación en el multihomicidio. FOTO: CUARTOSCURO.COM Cuartoscuro

El operativo inició esta mañana, una vez que se cumplió el plazo constitucional de 48 horas con el que cuenta el Ministerio Público para definir su situación jurídica. El convoy salió de Toluca y se espera llegue a Barrientos alrededor de las 10:00 horas.

Los dos hombres permanecían en el Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, desde donde son llevados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Penal de Barrientos.

Tecladista de Camilo VII

Debido a la gravedad del caso, las autoridades prepararon un operativo especial para el traslado. Los detenidos viajan en un vehículo blindado, acompañado por un convoy de seguridad fuertemente rumbo al penal.

Diego Sebastián “N”, señalado como probable autor material del crimen, fue visto durante su estancia en la Fiscalía con una playera oscura que dejaba ver varios tatuajes en los brazos.

Así recuerdan los vecinos a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, tras su asesinato Freepik/Instagram: @honasmelendez

Gerardo “N”, investigado también por su probable participación en los hechos, vestía una sudadera blanca con capucha.

Detenidos por multihomicidio Especial

Ambos están relacionados con el asesinato del músico y productor Jonathan Samuel, tecladista de Camilo Séptimo, de su pareja embarazada de 4 meses, de su hija de 3 años y de Aleyda N la trabajadora doméstica en un departamento de Zona Esmeralda.

Una vez que sean ingresados a Barrientos, quedarán a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica y definir cómo continuará el proceso en su contra.