FBI busca a sujeto que defraudó millones con falsa app para celebridades; escapó a México

El FBI pidió apoyo a la ciudadanía para localizar a Bernhard Eugen Fritsch, de 65 años, fundador de la empresa StarSite, condenado en Los Ángeles por defraudar más de 26 millones de dólares con una supuesta aplicación que prometía ayudar a celebridades e influencers a monetizar patrocinios.

Fritsch fue declarado culpable en abril de 2025 y liberado bajo fianza mientras esperaba sentencia. En junio de ese mismo año huyó a Los Mochis, Sinaloa, y posteriormente fue detenido en México por portar documentación falsa. Aunque se le ordenó comparecer ante un tribunal de inmigración, escapó hacia Múnich, Alemania, en octubre de 2025.

El esquema fraudulento consistía en convencer a inversores de que su aplicación permitiría distribuir contenido publicitario y compartir ingresos con celebridades. Para reforzar la estafa, aseguró que estaba a punto de cerrar acuerdos con grandes compañías de medios, como Disney.

En lugar de desarrollar la tecnología, utilizó los fondos para mantener un estilo de vida lujoso, comprando un McLaren, un Rolls-Royce, renovando su mansión en Malibú y mejorando su yate.

En junio de 2026, su pareja, Lucinda Jane Weist Manera, de 63 años y residente en Malibú, se declaró culpable de haberlo ayudado a ocultarse en México y a huir a Alemania.

El subdirector del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy, advirtió que el sur de California “es un entorno propicio” para los estafadores y aseguró que la agencia buscará “incansablemente” a Fritsch. Se ofrece una recompensa de hasta 150 mil dólares por información que conduzca a su captura y condena.