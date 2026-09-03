Familia de Aleyda, empleada de Jonathan Meléndez, pide justicia por su asesinato

Los familiares y amigos de Aleyda Romero Victorio, quien, durante casi dos años, estuvo trabajando al lado de la familia del tecladista Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo y perdió la vida durante un ataque en donde logró salvarse el hijo del musico de cinco años, la recordaron y la despidieron este día.

Exactamente es una heroína, dio la vida por sus niños que quería muchísimo y a ella la querían mucho también… pues muy orgullosa de ella", mencionó Juana Victorio, la tía de Aleyda.

Edificio donde vivía Jonathan Meléndez. Foto: Cuartoscuro

Aleida era una chica muy bonita, muy alegre, no se metía con nadie", agregó.

El cuerpo de la joven de 21 años de edad, que ayudaba en el sostén de su familia, llegó a la casa de su abuelita en San Martín Cuautlalpan en Chalco, en donde con música de banda que a ella la gustaba la acompañaron.

Era alegre, respetuosa y nunca falto al respecto a nadie… Ya tenía tiempo que no platicábamos, ella se dedicaba a trabajar y ahora si que, le pedimos a Dios que hagamos justicia nada más”, comentó Víctor Miguel Tavera, tío de la fallecida.

Aleyda la segunda de tres hermanos por casi dos años, recorría más de 100 kilómetros y hacia más de tres horas de viaje de Chalco a Atizapán de Zaragoza para trabajar y ayudar a su familia, y solo por estar ese día laborando fue asesinada.

Los detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez. Foto: Fiscalía Edomex.

Sobre todo yo pido justicia y que caiga todo el peso de la ley contra ese tipo psicópata y meterse con inocentes se llevó niños inocentes no merece estar en esta vida”, enfatizó Juana Victorio.

Aleyda será velada este jueves y será vestida de acuerdo a las tradiciones del pueblo de la Virgen María para este viernes ser sepultada en el panteón de la localidad, después de una misa de cuerpo presente.