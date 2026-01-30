Roblox podría ser sancionado por Países Bajos

El regulador de consumo de Países Bajos, la Autoridad Holandesa de Consumidores y Mercados (ACM), inició una investigación sobre Roblox. Su objetivo es determinar si la plataforma está haciendo lo suficiente para reducir los riesgos a los que se exponen los usuarios menores de edad en la Unión Europea, de acuerdo con Reuters.

La ACM evaluará si las medidas de la compañía son “adecuadas y proporcionadas”, conforme la Ley de Servicios Digitales europea, que obliga a las grandes plataformas a reforzar la seguridad de los menores que usan sus servicios.

Desde Roblox sostienen que están “firmemente comprometidos” con el cumplimiento de esa norma. Un portavoz de la empresa recordó que, el pasado noviembre, anunciaron que exigirían verificación de edad —incluido el reconocimiento facial— para restringir la comunicación entre niños y adultos. “Esperamos poder aportar más claridad a la ACM sobre las numerosas políticas y salvaguardas que hemos implementado”, añadió.

Al respecto, Investigaciones Excélsior, publicó un reportaje sobre Roblox, donde se reveló que la medida de seguridad implementada por la plataforma, para evitar la interacción entre adultos y niños, puede ser fácilmente burlada.

Avatares de Roblox simulan relaciones sexuales en juegos "condominio", experiencias con contenido sexual explícito. Excélsior

Roblox arrastra, además, un historial de cuestionamientos internacionales por su capacidad para blindar a los usuarios jóvenes frente a depredadores y posibles dinámicas de explotación. En Estados Unidos, la compañía se enfrenta a varias demandas relacionadas con la seguridad infantil.

La polémica de Roblox en México

En días pasados, Investigaciones Excélsior con ayuda de una menor de 14 años, pudo comprobar que es fácil evadir el filtro. Uno de los usuarios creados para el reportaje Turbio, el contenido XXX de Roblox, fue hecho mediante la suplantación: basta con que un adulto le pida a un menor que se tome la selfie por él, o bien, que un niño le pida a un adulto que valide su edad.

Además, persiste la carencia de seguridad en la creación de cuentas de Roblox, lo que genera que prácticamente cualquier persona pueda tener múltiples usuarios, con diferentes edades verificadas.