Dron cae en hotel de Bagdad y cohetes son interceptados cerca de embajada de EU

Un dron cayó la noche del lunes sobre un hotel ubicado en la Zona Verde de Bagdad, una zona fuertemente custodiada de la capital de Irak donde se concentran embajadas y edificios gubernamentales. El incidente no dejó personas heridas.

El aparato impactó en el hotel Al Rasheed, uno de los establecimientos frecuentados por delegaciones internacionales y visitantes oficiales. De acuerdo con el Ministerio del Interior iraquí, el dron “cayó” sobre el inmueble y no provocó víctimas ni daños materiales.

Horas después del incidente, la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue blanco de un ataque con cohetes.

Un responsable de seguridad informó que cuatro proyectiles dirigidos contra la sede diplomática fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea instalados en el complejo.

Un periodista de la agencia AFP reportó haber observado cómo la defensa antiaérea de la embajada derribó los cohetes cerca del recinto diplomático.

Ataques en medio de tensiones regionales

Los incidentes se registraron en un contexto de tensión en Irak, país que ha quedado involucrado en el conflicto iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ese escenario ha incrementado la actividad de grupos armados locales alineados con Teherán, que con frecuencia realizan ataques con drones o cohetes contra posiciones estadunidenses en territorio iraquí.

Humo se eleva sobre el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad tras el ataque con dron. Especial.

Las Brigadas de Hezbolá, una milicia proiraní activa en Irak, anunciaron recientemente la muerte de su “responsable de seguridad”, al que calificaron como “mártir”. El anuncio se produjo poco antes de los ataques registrados en Bagdad.

Gobierno de Irak condena ataques

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, quien también es jefe de las fuerzas armadas del país, condenó los ataques registrados en Bagdad y en el sur del país.

El mandatario señaló que estas acciones representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Irak.

Las autoridades también reportaron un ataque contra un yacimiento petrolero en el sur del país, en un episodio separado que forma parte del aumento de acciones armadas vinculadas al conflicto regional.

De acuerdo con testigos citados por AFP, la noche del lunes se escuchó una primera explosión en la capital. Posteriormente, un incendio fue observado en el techo del hotel situado dentro de la Zona Verde.

La Zona Verde es un área altamente fortificada del centro de Bagdad que alberga embajadas, organismos internacionales y oficinas del gobierno iraquí, por lo que suele ser objetivo de ataques en periodos de tensión política o militar.

En los últimos años, milicias iraquíes alineadas con Irán han lanzado ataques recurrentes contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos. Al mismo tiempo, varias de estas facciones han sido blanco de operaciones militares atribuidas a Washington o a Israel.

La sucesión de incidentes registrados el lunes refleja el aumento de riesgos de seguridad en Irak en medio del conflicto regional y de la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

RLO