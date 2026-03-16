Cuba abre la inversión a sus emigrados, en particular a los que viven en EU

El gobierno de Cuba anunció este lunes una apertura económica significativa al permitir que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir y gestionar empresas en múltiples sectores estratégicos, incluido el financiero. La medida llega en un momento crítico para la isla, marcado por una profunda crisis energética, transformaciones internas en su modelo productivo y nuevas tensiones políticas con Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena NBC, donde aseguró que La Habana está dispuesta a mantener “una relación comercial fluida” tanto con compañías estadounidenses como con emigrados cubanos y sus descendientes. Según explicó, las nuevas disposiciones permitirán a los inversionistas asociarse con entidades públicas o privadas existentes o crear empresas propias sin limitaciones sectoriales explícitas.

Cambio relevante en el modelo económico estatal

Esta apertura representa un cambio relevante dentro del modelo económico cubano, históricamente caracterizado por la centralización estatal. Durante décadas, alrededor del 80% de la economía funcionó bajo esquemas de planificación estatal.

Sin embargo, las dificultades estructurales y la contracción productiva han obligado al gobierno a acelerar reformas orientadas a diversificar actores económicos y atraer capital.

AFP

Crisis energética y apagón nacional agravan la situación

El contexto en el que se produce la medida es especialmente complejo. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado buena parte de su actividad productiva. La reducción de suministros petroleros desde Venezuela —tradicional aliado y principal proveedor— y las amenazas de sanciones estadounidenses a terceros países han restringido el acceso a combustible, agravando los apagones y el racionamiento.

De hecho, este lunes se registró un apagón generalizado, el sexto en aproximadamente año y medio, que afectó a una población estimada en 9,6 millones de habitantes. La inestabilidad eléctrica ha impactado sectores clave como el turismo, la minería de níquel y la producción tabacalera, pilares tradicionales de generación de divisas para el país.

En respuesta, el gobierno implementó un plan de contingencia que incluye un severo racionamiento de gasolina y ajustes operativos en el transporte, la industria y los servicios. La paralización parcial de infraestructuras y la caída de la producción han profundizado el deterioro económico y social, impulsando a las autoridades a buscar nuevas fuentes de inversión.

Reuters

Apertura a grandes inversiones y proyectos agrícolas

Según Pérez-Oliva, la apertura a la diáspora no se limitará a emprendimientos pequeños o medianos. El funcionario subrayó que el objetivo incluye atraer grandes inversiones, especialmente en:

Infraestructuras

Energía

Producción de alimentos

Banca de inversión

Asimismo, mencionó la posibilidad de entregar tierras en usufructo para proyectos agrícolas impulsados por emigrados.

El ministro también reiteró que el embargo económico estadounidense, vigente desde 1962, continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de estas reformas. A su juicio, la restricción limita el acceso de la isla a financiamiento internacional, tecnología, mercados y suministros energéticos.

Presión política desde Washington añade incertidumbre

La decisión coincide con señales de presión política desde Washington. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera “tener el honor de tomar Cuba” durante su segundo mandato, en declaraciones realizadas en el Despacho Oval que generaron reacciones tanto dentro como fuera de la isla. Aunque matizó que se refería a “liberarla”, sus palabras reforzaron la percepción de un endurecimiento estratégico hacia La Habana.

De acuerdo con un reporte del diario The New York Times, la administración Trump estaría promoviendo activamente la salida del poder del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, citando fuentes cercanas a las conversaciones. Este contexto político añade incertidumbre a las perspectivas de cooperación económica bilateral.

Algunos analistas interpretan la apertura económica como una maniobra estratégica de La Habana para posicionarse de cara a eventuales negociaciones con Estados Unidos. El economista Pedro Monreal sugirió que la medida podría estar orientada más a facilitar futuras inversiones estadounidenses que a promover directamente la participación económica de los emigrados.

Reacciones mixtas en la diáspora y antecedentes recientes

En la diáspora cubana, las reacciones han sido mixtas. Mientras algunos ven oportunidades de negocio y un posible canal para contribuir al desarrollo del país, otros condicionan su participación a cambios políticos más profundos. En Miami, tradicional bastión del exilio anticastrista, emigrados consultados expresaron escepticismo sobre la estabilidad de las reglas del juego económico.

Las reformas recientes reflejan una evolución gradual del modelo económico cubano. En 2021 se permitió nuevamente la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, que para finales de 2025 sumaban cerca de 10.000, generaban aproximadamente el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la fuerza laboral activa.

Además, a inicios de marzo el gobierno autorizó por primera vez en casi seis décadas la asociación entre empresas públicas y privadas dentro del país. Hasta entonces, las únicas empresas mixtas eran las constituidas entre el Estado cubano y compañías extranjeras, excluyendo a socios estadounidenses debido a las restricciones legales del embargo.

Pese a estas limitaciones, Pérez-Oliva insistió en que “las puertas de Cuba están abiertas” para capitales estadounidenses cuando las condiciones legales lo permitan. Esta postura sugiere que la isla busca mantener un margen de maniobra diplomático y económico en un escenario internacional cada vez más volátil.

En conjunto, la apertura a la diáspora marca un nuevo capítulo en la transformación económica cubana, impulsada más por la urgencia que por una planificación ideológica de largo plazo. El éxito de la medida dependerá no solo de su implementación interna, sino también de factores externos como la evolución de las relaciones con Washington, la estabilidad energética y la confianza de los inversionistas potenciales.

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