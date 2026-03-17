Cuba se abre a capitales en el exilio; Reforma Económica

Los cubanos residentes en el extranjero podrán invertir y poseer cuentas bancarias en la isla, como parte de una reforma económica anunciada por el ministerio de Comercio Exterior de la isla.

“Esto va más allá del ámbito comercial, también se aplica a las inversiones”, indicó Óscar Pérez-Oliva, ministro de Comercio Exterior y sobrino-nieto de Fidel y Raúl Castro.

La reforma permitirá a los cubanos que viven en el exterior crear empresas privadas o asociarse con entidades públicas o privadas ya existentes en ese país, sin limitaciones, en sectores como banca de inversión, agricultura, energía y producción de alimentos.

“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadunidenses y también con los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”, declaró el funcionario cubano.

Pérez-Oliva también señaló que el bloqueo de Estados Unidos obstaculiza estos esfuerzos, pero reiteró que Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadunidenses y también con los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes.

Hasta hace poco, 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales. En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas.

Apagón total

Ayer, Cuba sufrió un apagón nacional, en el contexto de crisis en la isla a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos.

“Se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, indicó el Ministerio de Energía y Minas en X.

Al cierre de esta edición, aún había zonas sin servicio.

Reformas en Cuba: exiliados podrán invertir y asociarse

En medio de las tensiones con EU, el ministro de Comercio Exterior anunció medidas que permiten que ciudadanos tengan empresas y cuentas de banco en la isla, incluidos aquellos que viven en Miami.

A partir de ahora, los cubanos que vivan en el extranjero podrán invertir y tener cuentas de banco en la isla, anunció ayer Óscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del país caribeño.

Se trata de una reforma que impactará directamente en la comunidad de cubanos que vive en el exterior.

“Esto va más allá del ámbito comercial, también se aplica a las inversiones”, expresó el funcionario del gobierno castrista.

A partir de la reforma, los migrantes podrán asociarse con una entidad pública o privada ya existente en la isla.

O bien podrán crear una empresa privada.

“No existe ninguna limitación”, dijo el secretario

Entre los sectores, se encuentran los bancos de inversión, la agricultura con la entrega de tierra en usufructo, así como la producción de energía y de alimentos.

Pérez-Oliva hizo este anuncio en medio de la tensión con Estados Unidos debido al bloqueo petrolero derivado de la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con las empresas estadunidenses y también con los cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes”, declaró el funcionario, quien también es sobrino nieto de los expresidentes Fidel y Raúl Castro.

En entrevista con NBC News, Pérez-Oliva Fraga afirmó que el bloqueo económico comercial, financiero y ahora energético por Estados Unidos obstaculiza estos esfuerzos.

Entre las decisiones anunciadas se encuentra permitir que cubanos residentes en el exterior, incluso sin residencia efectiva en Cuba, puedan participar o ser dueños de empresas privadas en la isla.

“También se aplica a las inversiones, no solo a las pequeñas, sino también a las grandes, sobre todo en infraestructura”, agregó.

En el mismo sentido, se pronunció el fin de semana el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, para confirmar el acercamiento entre su país y el gobierno de Donald Trump.

“La disposición de Cuba a dialogar de forma seria y responsable con el gobierno de Estados Unidos no es nueva. Persigue encontrar solución a diferencias bilaterales, con apego al derecho internacional y respeto a la soberanía”, expresó.

Hasta hace poco, 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales.

En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas. Al cierre de 2025, existían unas 10 mil, que representaban 15% del producto interno bruto y empleaban a más de 30% de la población activa.

A inicios de marzo, el gobierno cubano autorizó, por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas.

Hasta entonces, las únicas empresas mixtas existentes eran las constituidas entre el Estado cubano y compañías extranjeras no estadunidenses.

El embargo impide a empresarios de EU hacer negocios en Cuba.

“Hoy la legislación estadounidense no lo permite. Pero las puertas de Cuba están abiertas”, declaró Pérez-Oliva.

Con información de AFP

Los cambios

· Los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y gestionar empresas.

· Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ser propietarios de negocios en la isla.

· Los inversionistas podrán asociarse con entidades públicas o privadas existentes.

· Será posible para los exiliados abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos.

Todo el país se queda a oscuras

LA HABANA.– Cuba sufrió ayer un apagón nacional, anunció el Ministerio de Energía y Minas, en un contexto de crisis en la isla a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento”, indicó la dependencia vía X.

El corte en el suministro se debió a una desconexión total del SEN, dijo la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE).

“Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, agregó.

Sin embargo, al cierre de esta edición, aún había zonas sin servicio energético.

La isla de 9.6 millones de habitantes ha experimentado varios apagones generalizados desde finales de 2024. Los cortes de electricidad se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra paralizada desde que la Unión Americana cortó los envíos de petróleo desde Venezuela y amagara con aranceles a quienes enviaran combustible.

AFP