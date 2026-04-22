Retiran FAMOSO suplemento para la memoria por riesgo mortal de botulismo

Un suplemento vendido en tiendas físicas y por internet en todo Estados Unidos encendió las alertas sanitarias. Autoridades federales difundieron el retiro voluntario de todas las presentaciones de “Good Brain Tonic”, una bebida comercializada como tónico cerebral, después de detectar un posible riesgo de botulismo, una intoxicación poco frecuente pero potencialmente mortal.

La medida fue anunciada por Liquid Blenz Corp. y posteriormente publicada por la Food and Drug Administration dentro de su sistema oficial de alertas y retiros. Aunque hasta ahora no se han confirmado personas enfermas vinculadas con el producto, las autoridades recomendaron no consumirlo bajo ninguna circunstancia.

Retiran bebida “Good Brain Tonic” por posible riesgo de botulismo

El producto afectado es una bebida líquida distribuida a nivel nacional en botellas de vidrio ámbar con tapa plástica. Según el aviso oficial, el retiro incluye todas las unidades disponibles en el mercado, sin limitarse a un lote específico.

Los envases pueden identificarse con los códigos UPC 860010984468 y 860010984475, correspondientes a distintas presentaciones comerciales.

La razón del retiro no fue una contaminación confirmada en consumidores, sino la detección de condiciones que podrían favorecer el desarrollo de toxinas botulínicas. Esa toxina es producida por la bacteria Clostridium botulinum y puede atacar el sistema nervioso, generando cuadros graves que requieren atención urgente.

“El retiro aplica a todos los códigos del producto conocido como Good Brain Tonic”, señalaron reportes difundidos junto con la alerta sanitaria.

El hallazgo surgió tras análisis realizados por el Cornell Food Venture Center y verificaciones posteriores del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York.

Qué síntomas vigilar y qué deben hacer los consumidores

El botulismo puede iniciar con señales aparentemente comunes, pero evolucionar con rapidez. Entre los síntomas descritos por autoridades sanitarias están debilidad general, visión doble, mareos, dificultad para hablar, problemas para tragar y debilidad muscular progresiva.

En casos severos también pueden presentarse complicaciones respiratorias, lo que convierte la atención médica inmediata en una prioridad.

Las personas que hayan adquirido el tónico en cualquiera de sus presentaciones deben dejar de usarlo”, indicó la recomendación compartida con el aviso.

La empresa pidió a quienes tengan el producto devolverlo al lugar donde fue comprado para obtener un reembolso completo. También habilitó una línea de atención para responder dudas de consumidores.

Este tipo de retiros preventivos forman parte del sistema habitual de vigilancia alimentaria en Estados Unidos. Cuando laboratorios o inspectores detectan posibles riesgos, las compañías suelen retirar productos antes de que aparezcan casos clínicos confirmados.

El episodio también refleja el creciente escrutinio sobre suplementos y bebidas funcionales promocionadas para memoria, energía o bienestar mental. Aunque muchos de estos productos se venden libremente, siguen sujetos a controles de inocuidad y buenas prácticas de fabricación.

Por ahora, la principal recomendación es revisar si se tiene una botella de Good Brain Tonic en casa, suspender su consumo y devolverla. En materia de seguridad alimentaria, actuar antes de que aparezcan síntomas puede marcar la diferencia.