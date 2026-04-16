Retiran más de 43 mil latas de FAMOSA marca de leche condensada por riesgos a la salud

Una alerta sanitaria ha puesto bajo la lupa a un producto básico en miles de hogares: la leche condensada. Aunque suele asociarse con postres y preparaciones cotidianas, en esta ocasión se ha convertido en motivo de preocupación tras detectarse fallas en su calidad.

El retiro masivo de más de 43 mil latas ha encendido las alertas entre autoridades y consumidores, quienes ahora deben revisar cuidadosamente lo que tienen en su despensa.

Retiran miles de latas del mercado

El organismo peruano Indecopi emitió una alerta sanitaria para retirar del mercado 43 mil 944 unidades de leche condensada semidescremada de la marca Parmalat. El producto afectado corresponde a una presentación en lata de 395 gramos, identificada con el lote 892-8.

La medida se activó luego de que la empresa Lactalis Perú detectara irregularidades durante sus controles internos de calidad. Como parte del protocolo, se ordenó la suspensión inmediata de la comercialización y la recolección total del lote en puntos de venta.

Las autoridades iniciaron el procedimiento de retiro preventivo como parte de los protocolos aplicados cuando se identifican posibles riesgos asociados a productos de consumo”.

Este tipo de acciones buscan evitar que un producto potencialmente defectuoso llegue a más consumidores. En este caso, la alerta se limita a un lote específico, lo que significa que otros productos de la misma marca no necesariamente están afectados.

Sin embargo, la recomendación es clara: quienes hayan adquirido leche condensada recientemente deben revisar el número de lote en el envase, ya que esta información suele encontrarse en la parte inferior o lateral de la lata.

¿Qué falló en la leche condensada?

El problema detectado está relacionado con un cambio en la consistencia del producto. De acuerdo con los reportes técnicos, algunas unidades presentaron un proceso de solidificación que alteró la textura habitual de la leche condensada.

La empresa distribuidora informó que algunas unidades del lote presentaron un proceso de solidificación que alteró la textura habitual del producto”.

Aunque a simple vista podría parecer un defecto menor, este tipo de alteración indica que el producto no cumple con los estándares de calidad establecidos. Además, puede afectar su consumo seguro, especialmente si se desconocen las causas exactas del cambio.

Las autoridades explicaron que estas anomalías pueden originarse en distintos puntos del proceso, como la producción, el almacenamiento o la distribución. Por ello, cuando se detecta un fallo, se activa un retiro preventivo para evitar riesgos mayores.

Hasta ahora, no se han reportado casos graves de afectaciones a la salud relacionados con este lote. Sin embargo, el protocolo exige actuar con cautela, ya que cualquier desviación en alimentos procesados puede implicar un riesgo potencial.

Ante esta situación, se recomienda a los consumidores no ingerir el producto si coincide con el lote señalado, evitar su compra y, en caso de duda, contactar a la empresa o consultar los canales oficiales de información.

Este episodio también pone en evidencia la importancia de los sistemas de control sanitario. Aunque los errores pueden ocurrir, la detección oportuna y el retiro inmediato permiten reducir riesgos y proteger a la población.

Más allá de la alerta puntual, el caso invita a reforzar un hábito clave: revisar etiquetas, fechas y lotes antes de consumir productos. En un entorno donde la seguridad alimentaria depende tanto de las empresas como de los consumidores, la información sigue siendo la mejor herramienta de prevención.