EU rescata en Cuba a menor que fue secuestrado para someterse a una transición de género

Estados Unidos envió esta semana un avión oficial a Cuba para recoger a un menor estadounidense que, según las autoridades, había sido “secuestrado” por uno de sus progenitores transgénero y su pareja, con la intención de someterlo a una cirugía de transición de género antes de la pubertad. El caso, revelado por The New York Times.

De acuerdo con documentos judiciales, el FBI consideraba que el niño, de 10 años, había sido trasladado a la isla con el propósito de someterlo a un procedimiento médico de transición. El avión aterrizó en Cuba el lunes y recogió al menor, según confirmó un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Ese mismo día, con apoyo de las autoridades cubanas, fueron detenidas dos mujeres del condado de Cache, en Utah, identificadas como Rose y Blue Inessa-Ethington, quienes ahora enfrentan cargos federales de secuestro. Rose, quien realizó su transición de género después del nacimiento del niño, comparte la custodia con la madre biológica. El menor fue entregado a esta última el martes en Utah.

Según una declaración jurada presentada por una agente especial del FBI, las dos mujeres habrían inventado un falso viaje de campamento a Canadá como parte de su plan. Posteriormente, con 10 mil dólares en efectivo, se dirigieron a México y desde allí continuaron hasta Cuba.

Los documentos judiciales describen al menor como “un varón biológico de 10 años que se identifica como mujer”. El FBI indicó que recibió la preocupación de familiares de que las dos mujeres pretendían llevarlo a Cuba para someterlo a una cirugía de transición “antes de la pubertad”.

El niño fue recuperado y entregado a su madre biológica, identificada como “LB”, en Utah, según confirmó el abogado de la mujer.

El caso se produce en un contexto político marcado por las medidas del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado restricciones severas a las cirugías de transición en menores, calificándolas como “mutilaciones quirúrgicas y químicas”.