Soldados de Israel asesinan a trabajadores de la UNICEF que repartían agua en Gaza

La crisis humanitaria en Gaza sumó otro episodio grave tras la denuncia de UNICEF sobre la muerte de dos conductores de camiones cisterna que distribuían agua potable a familias palestinas. Según el organismo, soldados de Israel atacaron al personal durante una operación rutinaria en Mansoura, al norte de la Franja, una zona estratégica para el abastecimiento de miles de civiles.

El hecho vuelve a colocar bajo escrutinio las operaciones militares israelíes sobre infraestructura esencial y personal humanitario. En un territorio devastado por meses de guerra, donde el acceso al agua es cada vez más limitado, la interrupción de estos servicios golpea directamente a niños, hospitales y personas desplazadas.

Israel bajo presión tras ataque a trabajadores humanitarios en Gaza

De acuerdo con la denuncia, además de los dos fallecidos, otras dos personas resultaron heridas mientras realizaban tareas regulares de transporte de agua. UNICEF señaló que no hubo cambios de ruta ni modificaciones operativas, por lo que los movimientos eran conocidos previamente.

El ataque ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin que se produjeran cambios en los procedimientos ni en la ruta”.

Tras lo ocurrido, la agencia suspendió temporalmente sus actividades en la zona hasta que existan garantías de seguridad. La decisión deja en pausa uno de los pocos sistemas que seguían funcionando para abastecer a sectores del norte de Gaza, donde la red hídrica permanece severamente dañada.

El punto de Mansoura era considerado crucial porque conectaba con sistemas operativos vinculados al suministro urbano. La paralización incrementa el riesgo de enfermedades, deshidratación y colapso sanitario, especialmente entre menores de edad.

Organizaciones internacionales han advertido reiteradamente que el agua potable se convirtió en uno de los recursos más escasos del enclave. Bombardeos, falta de electricidad y restricciones de acceso han deteriorado plantas desalinizadoras, tuberías y pozos.

El ejército israelí no había emitido una explicación pública inmediata sobre el incidente, según los reportes citados.

Gaza sin agua, Cisjordania bajo tensión y nuevas denuncias

El caso no ocurre de forma aislada. En paralelo, continúan reportes de violencia por parte de militares de Israel en Cisjordania ocupada, donde comunidades palestinas denuncian redadas militares, agresiones de colonos y hostigamiento cotidiano.

En Al Mughayyir, cerca de Ramallah, circuló un video en redes sociales donde se observa a soldados israelíes intimidando a menores palestinos durante una incursión. En Masafer Yatta, una activista denunció acoso sexual mientras documentaba ataques contra agricultores.

Los trabajadores humanitarios, los proveedores de servicios esenciales y la infraestructura civil, incluidas las instalaciones de agua vitales, nunca deben ser blanco de ataques”.

El conflicto también mantiene estancados esfuerzos diplomáticos para aliviar la situación en Gaza. Autoridades palestinas sostienen que la atención internacional se ha desviado por la escalada regional entre Israel, Irán y Estados Unidos, mientras la emergencia humanitaria continúa agravándose.

Con hospitales saturados, barrios destruidos y acceso mínimo a servicios básicos, cada ataque contra personal civil o de asistencia tiene consecuencias que van más allá del momento inmediato. No solo interrumpe una operación logística: profundiza el colapso de una población que depende de ayuda externa para sobrevivir.

La muerte de quienes transportaban agua resume el deterioro actual en Gaza: incluso las tareas más elementales para sostener la vida se desarrollan bajo fuego.