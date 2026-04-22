Irán condiciona la reanudación de las conversaciones con EU; estrecho de Ormuz es la clave

Las autoridades de Teherán recalcaron que las negociaciones previstas en Pakistán no podrán retomarse mientras Washington mantenga el cerco naval. La segunda ronda de diálogo, que debía celebrarse en Islamabad, nunca llegó a concretarse, aunque los contactos diplomáticos sí permitieron que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera el alto el fuego acordado el pasado 8 de abril.

Amir Saeid Iravani, representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, denunció que “el bloqueo naval de Estados Unidos es una violación del alto el fuego”. Según explicó, Teherán ya transmitió esta exigencia a Washington y recibió señales de que podrían estar dispuestos a atenderla.

“En cuanto se levante el bloqueo, creo que la siguiente ronda de negociaciones tendrá lugar en Islamabad”, afirmó el diplomático, quien subrayó que Irán está preparado para participar en un proceso de negociación hacia un acuerdo político. “Si quieren sentarse en la mesa y buscar una solución política, nos encontrarán dispuestos. Si optan por la vía militar, Irán también está preparado”, advirtió.

Trump asegura que Irán está colapsando económicamente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán “está colapsando financieramente” como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz y del bloqueo de sus puertos.

“Quieren que el estrecho de Ormuz se abra de inmediato. Están desesperados por efectivo. Pierden 500 millones de dólares por día. Militares y policías se quejan de que no reciben sus pagos. ¡SOS!”, escribió en su red social Truth Social.

El mandatario republicano lanzó este mensaje pocas horas después de anunciar la extensión indefinida de la tregua con Teherán, justo antes de que expirara la primera fase del alto el fuego.

Donald Trump anunció que Irán accedió a entregar sus reservas de uranio enriquecido. REUTERS

Trump explicó que, aunque la suspensión de la ofensiva militar se prolonga, el bloqueo continuará hasta que Irán presente una propuesta concreta en la mesa de negociación.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró en sus redes sociales.

El presidente justificó la decisión señalando que el gobierno iraní atraviesa profundas divisiones internas. “El Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado”, afirmó.

Según explicó, la suspensión de la ofensiva busca dar tiempo a que el régimen presente una postura unificada, tal como solicitaron el mediador Asim Munir y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif.

No obstante, Trump dejó claro que la presión militar y el cerco económico seguirán en vigor. “Nuestra posición es mantener el bloqueo y estar listos para actuar”, concluyó.

El futuro de las negociaciones entre Washington y Teherán queda supeditado a la decisión sobre el bloqueo naval.