Detienen en Argentina a acusado de asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe

Autoridades argentinas detuvieron en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de haber participado en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Procuración General de la Nación informó que el detenido fue identificado como Brayan Ferney Cruz Castillo, quien quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, encargado de llevar adelante el trámite de cooperación internacional y evaluar un eventual proceso de extradición.

Cruz Castillo era buscado por Interpol y tenía una notificación roja vigente. Según la investigación, habría desempeñado un papel clave en la logística del atentado contra Uribe Turbay, ocurrido en Bogotá en 2025 durante un acto político.

La captura se concretó tras un operativo coordinado entre fuerzas federales argentinas y organismos internacionales, que incluyó el análisis de rastros digitales y movimientos del sospechoso hasta localizarlo en la capital argentina.

Oran por la salud de Miguel Uribe Reuters

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido será sometido al procedimiento de cooperación internacional, en el marco de una causa que apunta a la existencia de una organización criminal detrás del ataque. La investigación en Colombia ya ha derivado en otras detenciones y condenas, y continúa abierta para esclarecer la totalidad de responsabilidades.

El operativo en Argentina fue llevado adelante por unidades especializadas en crimen organizado, con intervención de la Justicia federal y en coordinación con autoridades colombianas.

¿Cómo fue el atentado contra Miguel Uribe?

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, senador del partido Centro Democrático y aspirante a la presidencia en las elecciones de 2026, fue atacado el 7 de junio de 2025 durante un acto en el barrio Modelia de Bogotá.

En medio de su actividad política, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Gravemente herido, fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se le practicaron varias intervenciones quirúrgicas. Aunque en algunos momentos mostró signos de recuperación, nunca logró salir del estado crítico.

Finalmente, el dirigente falleció el 11 de agosto de 2025, poco más de un mes después del atentado. Su muerte generó una fuerte conmoción en la política colombiana y abrió un proceso judicial.