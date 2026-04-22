Así vive Nicolás Maduro en prisión: grita por las noches y lee biblias en chino

A pocos días de cumplirse cuatro meses de su secuestro durante la llamada “Operación Resolución Absoluta”, Nicolás Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, mientras avanza el proceso judicial abierto en su contra en Estados Unidos.

La situación del exmandatario venezolano ha despertado interés internacional por las acusaciones que enfrenta y por los detalles sobre su vida cotidiana dentro de la cárcel.

Maduro en prisión

Información publicada por The New Yorker y retomada por otros medios de Estados Unidos describe parte de las condiciones en las que vive Maduro dentro del penal federal, así como aspectos de su rutina, su estado emocional y el desarrollo del caso judicial.

De acuerdo con esos reportes, el venezolano se encuentra en la unidad conocida como “4 Norte”, una sección compartida donde las literas están agrupadas y los internos no cuentan con almohadas. El espacio funciona bajo un esquema colectivo, con privacidad limitada y vigilancia constante.

La justicia estadounidense mantiene abierto el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Especial.

En esa área también existen duchas comunes y un pequeño espacio destinado para reuniones con abogados. Según testimonios citados por medios de Estados Unidos, Maduro utiliza la ducha más amplia de la unidad debido a su estatura, cercana a 1.90 metros.

La rutina dentro del MDC dista radicalmente del entorno presidencial en el que vivió durante años. Las comidas llegan en carritos, los horarios son estrictos y la convivencia con otros reclusos forma parte del día a día en una de las prisiones federales más conocidas de Nueva York.

Uno de los testimonios más llamativos fue difundido por el rapero Tekashi 6ix9ine, quien aseguró haber coincidido con Maduro dentro del centro penitenciario antes de recuperar su libertad. El artista dijo que estuvo a escasa distancia del venezolano y relató detalles sobre su llegada al penal.

“No quería molestarlo ni parecer eufórico”, declaró el músico al streamer Adin Ross.

También aseguró que, cuando Maduro ingresó al área donde coincidieron, “olía fatal”.

Gritos en la madrugada y Biblias en chino

Otra parte del relato apunta a las noches dentro del penal. Según versiones retomadas por medios estadounidenses, Maduro enfrenta problemas de insomnio y suele alterarse durante la madrugada, lanzando gritos desde su celda relacionados con su situación política y judicial.

¡Soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que me han secuestrado!”, habría exclamado en distintas ocasiones, según testimonios citados en esos reportes.

Las autoridades penitenciarias estadounidenses no han confirmado oficialmente esos episodios ni se han pronunciado sobre el comportamiento del detenido dentro de la prisión.

Durante el día, en cambio, Maduro dedicaría buena parte de su tiempo a la lectura. De acuerdo con Tekashi 6ix9ine, el exgobernante venezolano revisa distintas versiones de la Biblia, incluso ejemplares en idiomas extranjeros.

“Lee todas las Biblias”, afirmó el rapero.

Justo cuando me fui, leía la Biblia china. Las lee todas y las compara”, agregó.

Mientras transcurre su encierro, el proceso judicial sigue avanzando en tribunales federales de Manhattan. Maduro enfrenta acusaciones relacionadas con conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, según documentos citados en los reportes.

Además, tanto él como su esposa, Cilia Flores, enfrentan señalamientos vinculados con presuntos secuestros y asesinatos relacionados con operaciones de narcotráfico, de acuerdo con la fiscalía estadounidense.

La segunda audiencia del caso se realizó el pasado 26 de marzo. Durante esa sesión, el abogado Barry Pollack defendió el derecho de Maduro y Flores a contratar abogados privados para su defensa.

El exmandatario enfrenta cargos graves y permanece bajo vigilancia constante en Brooklyn. Especial.

Ese mismo día, el juez Alvin Hellerstein rechazó desechar los principales cargos de narcotráfico, aunque también cuestionó algunos argumentos de la fiscalía sobre el bloqueo de fondos venezolanos.

El caso ha provocado tensión diplomática y un fuerte impacto político por el perfil del acusado. En Venezuela, la evolución del juicio es seguida con atención por simpatizantes y adversarios del chavismo.

Por ahora, Nicolás Maduro permanece en una celda de Brooklyn, lejos del poder que ejerció durante años, entre noches agitadas, estrictas rutinas carcelarias y largas horas dedicadas a comparar Biblias en distintos idiomas.