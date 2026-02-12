Reino Unido evalúa posible investigación contra el príncipe Andrew  por vínculos con Epstein

La Policía del Valle del Támesis y la Fiscalía de la Corona confirmaron que trabajan de manera conjunta para determinar si es posible iniciar una investigación por mala conducta en el cargo público contra Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III.

La decisión surge tras la desclasificación de documentos que revelan que Andrew compartió información comercial confidencial con Jeffrey Epstein en 2010, cuando el financiero ya había sido condenado por delitos sexuales relacionados con menores y el príncipe ejercía como enviado comercial oficial del Gobierno británico.

Declaraciones oficiales

El subjefe de la Policía del Valle del Támesis, Oliver Wright, explicó en un comunicado:

Las acusaciones de mala conducta en el cargo público implican complejidades particulares, por lo que debe realizarse una evaluación cuidadosa y exhaustiva”

Añadió que, aunque no pueden ofrecer plazos sobre una eventual investigación penal, la policía está “avanzando lo más rápido posible”.

Por su parte, el fiscal jefe británico Stephen Parkinson señaló que el Servicio de Fiscalía de la Corona mantiene contacto con las fuerzas policiales en relación con el caso de Andrew y también con el del exembajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, investigado por la Policía Metropolitana por sus vínculos con Epstein.

Impacto político para la corona británica

Parkinson precisó que aún no se ha solicitado asesoramiento formal, pero subrayó que en casos complejos y delicados la fiscalía y la policía trabajan de manera coordinada. “La situación ahora es que hemos hecho contacto y no vamos a dar actualizaciones paso a paso”, puntualizó.

El caso amenaza con impactar la estabilidad del gobierno de Keir Starmer, dado que involucra a figuras de alto perfil tanto de la familia real como de la política británica.

Reacción de Buckingham

El 9 de febrero, el palacio de Buckingham expresó su disposición a colaborar:

Si la Policía del Valle del Támesis se acerca a nosotros, estamos dispuestos a apoyarla”

Un portavoz transmitió la “profunda preocupación” de la monarquía por las revelaciones surgidas tras la desclasificación de tres millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Epstein.

Los hallazgos no solo han salpicado a la familia real británica, sino también a la de Noruega, pues la princesa heredera Mette-Marit aparece en registros manteniendo contactos cercanos con Epstein, incluso coordinando el préstamo de una propiedad en Palm Beach.

Hasta el momento no existe ningún impedimento legal que preserve a Andrew de ser procesado ya que el único miembro de la familia real británica que tiene inmunidad es el rey, a los demás se les puede investigar.

Con información de AFP y Reuters