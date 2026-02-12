Cámara de Representantes aprueba reforma electoral impulsada por Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó este miércoles la Ley Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America), propuesta por el presidente Donald Trump. El proyecto busca implementar nuevos requisitos para el registro y ejercicio del voto en elecciones federales.

La iniciativa salió adelante con 218 votos a favor y 213 en contra. El demócrata por Texas Henry Cueller fue el único congresista de su partido que apoyó la medida.

La ley establece que los electores deberán presentar documentación en persona que acredite su ciudadanía estadounidense, como pasaporte o certificado de nacimiento, para registrarse. Además, exige una identificación con fotografía para votar en las urnas e introduce nuevas normas para el voto por correo, incluyendo la obligación de presentar una copia de identificación válida al solicitar y emitir el sufragio en esta modalidad.

Argumentos republicanos

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, defendió la iniciativa como “una legislación de sentido común para garantizar que los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses: es así de simple”.

Trump ha insistido en que la eliminación del filibusterismo en el Senado sería necesaria para que la propuesta prospere, dado que la bancada republicana cuenta con 53 escaños, insuficientes para alcanzar el umbral de 60 votos requerido.

Críticas demócratas

Desde el Partido Demócrata se ha cuestionado la reforma, argumentando que busca restringir el derecho al voto. Señalan que el sufragio de extranjeros sin nacionalidad ya es ilegal y muy poco frecuente, y que la legislación vigente contempla sanciones penales para quienes falseen su ciudadanía bajo juramento.

El proyecto deberá ser discutido en el Senado, donde enfrenta un panorama complicado por la regla del filibusterismo y las divisiones internas en el Partido Republicano.

