“¡No tenemos miedo!”: miles se manifiestan en Caracas tras la caída de Maduro

La capital de Venezuela fue escenario este jueves de la primera gran manifestación opositora desde la caída de Nicolás Maduro, ocurrida hace un mes tras una incursión militar estadounidense. Bajo la consigna “¡No tenemos miedo!”, miles de personas se reunieron en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), convocados por el movimiento estudiantil en conmemoración del Día de la Juventud.

Periodistas de la AFP constataron la presencia de pancartas y banderas, en un ambiente marcado por el llamado a la libertad y la exigencia de cambios políticos.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país, culminando con la captura de Maduro. Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y, bajo presión internacional, ha dado señales de poner fin a la represión que caracterizó los 27 años de gobiernos chavistas.

Demandas de amnistía

En la entrada de la UCV, un cartel con la frase “Amnistía ya” reflejaba el clamor de los manifestantes. Los asistentes coreaban: “¡Ni uno, ni dos, que sean todos!”, en referencia a los más de 600 presos políticos contabilizados por la ONG Foro Penal.

El Parlamento tiene previsto iniciar este jueves el debate final para aprobar una ley de amnistía general, que permitiría la liberación masiva de detenidos por motivos políticos.

Voces opositoras

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, celebró la movilización en la red X:

“¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Que vivan nuestros estudiantes!”, escribió junto a un video que mostraba a manifestantes vestidos con camisas blancas, símbolo de la oposición.

Contramovilización chavista

El chavismo también convocó a una manifestación en el centro de Caracas, que reunió a miles de simpatizantes. La jornada reflejó la polarización política que persiste en el país, incluso tras la salida de Maduro del poder.

