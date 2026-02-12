Colapsa puente tras ruptura de dique en Portugal, autoridades evacuan a miles de personas en riesgo

Imágenes publicadas por medios locales mostraron la parte colapsada de la autopista A1, que conecta el norte y el sur de Portugal, cerca de la ciudad medieval de Coimbra. El derrumbe se produjo después de que un dique se rompiera bajo el viaducto la tarde del miércoles.

El ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, visitó el lugar y declaró: “La velocidad y la fuerza del agua (…) es una situación absolutamente anormal”. Confirmó que no se registraron heridos.

Imágenes aéreas mostraron el derrumbe de la autopista A1 en Portugal, tras la ruptura de un dique cerca de Coimbra; autoridades confirmaron que no hubo heridos. Especial

El tramo de la autopista fue cerrado al tráfico en ambos sentidos tras la rotura parcial del dique. Horas más tarde, el viaducto cedió y se desplomó. Pinto Luz señaló que la restauración tomará semanas, ya que las reparaciones deberán esperar a que retrocedan las aguas de la inundación.

Tormenta y alerta máxima en la península ibérica

Grandes zonas de España y Portugal permanecieron en alerta máxima el jueves debido a las fuertes lluvias y vientos que azotaron la península. El temporal derribó árboles, interrumpió el transporte y obligó al cierre de escuelas en varias localidades.

En Portugal, el fenómeno meteorológico conocido como “río atmosférico”, un corredor de vapor de agua que transporta enormes cantidades de humedad desde los trópicos, provocó lluvias intensas, especialmente en el norte. Las autoridades evacuaron a unos 3.000 residentes.

La ministra de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, declaró que en solo dos días la lluvia acumulada equivalió al 20% de la media anual de Portugal.

La agencia estatal Lusa reportó que la situación en Coimbra se mantuvo estable durante la noche y no fue necesario realizar evacuaciones adicionales.

Con información de AFP.