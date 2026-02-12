ICE pone fin a operativos migratorios en Minnesota, confirma el zar fronterizo de Trump

El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, anunció este jueves que la operación especial contra migrantes en Minesota llegará a su fin en los próximos días. El funcionario fue enviado de urgencia a Minéapolis en diciembre, cuando miles de agentes federales desplegaron redadas masivas contra inmigrantes irregulares.

Las acciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, además de incidentes diarios que derivaron en la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

En rueda de prensa, Homan explicó:

He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya en el estado de Minnesota”

Tom Homan, zar fronterizo de Donald Trump, anunció el cierre de los operativos migratorios en Minnesota tras semanas de redadas masivas. Getty Images via AFP

El funcionario agregó que ya se inició una reducción significativa esta semana y que continuará la próxima. También sugirió que los operativos podrían trasladarse a otras ciudades:

La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se los necesite. Pero vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración”

Manifestaciones en Minéapolis

La presencia de miles de agentes federales generó un ambiente de tensión en Minéapolis, donde vecinos y organizaciones de derechos humanos organizaron protestas diarias contra las redadas. Las manifestaciones se concentraron en barrios con alta población migrante, denunciando lo que calificaron como “operativos de intimidación” y “criminalización de comunidades enteras”.

En varias ocasiones, las marchas derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y detenciones para dispersar a los manifestantes. Las organizaciones locales señalaron que la operación no solo afectó a migrantes indocumentados, sino también a familias con estatus legal que temían ser detenidas por error.

El clima de protesta se intensificó tras la muerte de dos personas durante los operativos, lo que dio mayor fuerza a las demandas de poner fin a las redadas y revisar las prácticas del Servicio de Migraciones y Aduanas (ICE).

Reacciones políticas

Los demócratas han pedido reformas profundas en las operaciones del ICE. Entre sus propuestas se incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales para las detenciones.

Las diferencias entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional podrían provocar un cierre gubernamental parcial a partir de este viernes, lo que añade tensión política al debate migratorio.

Con información de AFP.