Autobús con estudiantes se estrella rumbo a un torneo en EU, hay un muerto y 32 heridos

Un accidente de autobús ocurrido en el estado de Iowa, Estados Unidos, dejó una persona fallecida y al menos 32 lesionados. El vehículo trasladaba al equipo universitario de béisbol del Iowa Lakes Community College rumbo a Arkansas para participar en los juegos inaugurales de la temporada.

El hecho se registró cerca de la zona de Twin Lakes, cuando el autobús perdió el control y terminó fuera del camino. La Patrulla Estatal de Iowa confirmó que la causa permanece bajo investigación.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir reportes del siniestro. Varios ocupantes presentaban lesiones de distinta gravedad, por lo que algunos fueron trasladados en helicópteros médicos a hospitales especializados en traumatología de la región.

Elementos de la Oficina del Sheriff del Condado de Calhoun, junto con corporaciones policiales y personal médico de distintas localidades, participaron en las labores de rescate. Los equipos trabajaron para liberar a los pasajeros y coordinar su traslado a diversos centros hospitalarios.

De acuerdo con reportes preliminares, el autobús transportaba al equipo universitario rumbo a una serie de partidos programados contra el North Arkansas College, previstos para jueves y viernes. Tras el accidente, las actividades relacionadas con el torneo quedaron en pausa mientras se evalúa la condición de los afectados.

La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada públicamente, ya que primero se realiza el proceso de notificación a familiares. Tampoco se ha confirmado si la víctima era un jugador, integrante del cuerpo técnico o el conductor del autobús.

Representantes de instituciones educativas expresaron mensajes de apoyo hacia la comunidad estudiantil afectada. El presidente del North Arkansas College manifestó sus condolencias a familiares y personas cercanas a la víctima, además de enviar solidaridad a quienes resultaron lesionados.

Investigación en curso

La Patrulla Estatal de Iowa informó que continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente. Hasta ahora no se ha confirmado si el siniestro estuvo relacionado con condiciones climáticas, fallas mecánicas o algún otro factor.

Autoridades estatales destacaron la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, lo que permitió atender a los lesionados en los primeros minutos posteriores al impacto. Varias instituciones médicas de la región recibieron a los heridos para su valoración y tratamiento.

Mientras avanzan las investigaciones, autoridades educativas y deportivas mantienen comunicación con familiares de los estudiantes y personal afectado, además de ofrecer acompañamiento institucional.