¿Quién es Peter Mandelson? El exembajador británico detenido por el caso Epstein

Este 23 de febrero, la Policía Metropolitana de Londres detuvo al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus presuntos vínculos con el caso Jeffrey Epstein, cuyos archivos fueron divulgados por EU a finales de enero.

De acuerdo con la Policía, “los agentes arrestaron a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en un cargo público”, en un domicilio en el distrito londinense de Camden y trasladado a una comisaría para ser interrogado. Previamente, las autoridades ejecutaron órdenes de registro en propiedades vinculadas al exfuncionario en Camden y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

La detención ocurrió después de que salieran a la luz correos electrónicos y documentos incluidos en más de tres millones de archivos difundidos el pasado 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En ellos se detallan intercambios entre Mandelson y Epstein que, según las autoridades, evidencian una relación más estrecha de lo que se conocía públicamente.

Jeffrey Epstein aparece en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia. Reuters

Las acusaciones contra Mandelson por el caso Epstein

Según la información oficial, Mandelson habría compartido datos sensibles cuando formaba parte del gabinete del entonces primer ministro Gordon Brown (2007-2010).

Entre los elementos bajo investigación figura la presunta transmisión de información relacionada con decisiones económicas de alto nivel, incluido el rescate financiero de la Eurozona por 500 mil millones de euros en 2010.

Los archivos también mencionan tres pagos por 25 mil dólares cada uno realizados entre 2003 y 2004 desde cuentas de Epstein en JP Morgan.

Además, se difundieron mensajes personales y referencias a encuentros entre ambos, así como el hecho de que Mandelson se alojó en una propiedad de Epstein en Manhattan en 2009, cuando el financiero cumplía arresto domiciliario por delitos vinculados a prostitución de menores.

Mandelson rechazó las acusaciones y en declaraciones previas calificó de “falsas” las imputaciones en su contra. No obstante, no ha emitido comentarios públicos tras su detención. A principios de febrero renunció al Partido Laborista y dejó su escaño en la Cámara de los Lores.

El exdiplomático británico rechazó las acusaciones en su contra, pero renunció a su escaño hace unos días. Harvard University

Caso Epstein sacude Reino Unido

El caso ha generado un fuerte impacto político en el Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer, quien lo nombró embajador en Washington en diciembre de 2024, pidió disculpas y aseguró que desconocía “la profundidad, magnitud y alcance” de la relación entre Mandelson y Epstein.

Esta controversia también ha provocado la dimisión de altos funcionarios del gobierno, entre ellos el jefe de gabinete Morgan McSweeney, el director de comunicación Tim Allan y el secretario del gabinete Chris Wormald.

Vale recordar que la semana pasada también fue detenido el expríncipe Andrés, Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por presuntamente haber compartido información confidencial con Epstein cuando era representante especial para comercio. Él ha negado cualquier delito.

El expríncipe fue detendo (y posteriormente liberado) también por el caso Epstein. Grosby

Este es el perfil de Peter Mandelson

Peter Mandelson, de 72 años, es una de las figuras más influyentes del Partido Laborista británico en las últimas décadas. Fue estrecho colaborador del exprimer ministro Tony Blair y uno de los arquitectos del llamado “Nuevo Laborismo”.

Ocupó diversos cargos, entre ellos secretario de Estado para Irlanda del Norte y titular de la cartera de Negocios. También se desempeñó como comisario europeo de Comercio y, posteriormente, como ministro en el gobierno de Gordon Brown.

En diciembre de 2024 fue nombrado embajador del Reino Unido en Estados Unidos, considerado uno de los puestos diplomáticos más relevantes del servicio exterior británico. Sin embargo, fue destituido en septiembre de 2025 cuando comenzaron a conocerse detalles de su vínculo con Epstein.

Hasta antes del escándalo, Mandelson era considerado un operador político clave dentro del laborismo y un diplomático experimentado con amplia trayectoria en política europea y transatlántica. Ahora enfrenta una investigación penal que podría redefinir su legado político.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se disculpó por nombrar embajador a Mandelson cuando salieron a la luz sus presuntos vínculos con Epstein. via REUTERS

Con información de AFP, Europa Press y Reuters.