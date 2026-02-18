Archivos, rumores y realidad: quiénes aparecen en el caso Epstein

Los llamados “archivos de Epstein” han despertado enorme interés público por los nombres de figuras poderosas que aparecen en agendas, bitácoras de vuelo, correos electrónicos y documentos judiciales vinculados al caso del financiero estadunidense Jeffrey Epstein. Sin embargo, es fundamental hacer una distinción clave: que una persona sea mencionada en estos documentos no implica que haya cometido un delito.

Gran parte de la información proviene de procesos judiciales en Estados Unidos, especialmente el caso contra Ghislaine Maxwell, así como documentos desclasificados por tribunales federales en Nueva York entre 2019 y 2024. También se incluyen registros de vuelos del avión privado de Epstein y su libreta de contactos.

Presidentes, príncipes y multimillonarios: los nombres más conocidos

Entre los nombres más citados en documentos judiciales y reportes periodísticos verificados figuran exmandatarios y miembros de la realeza.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton aparece en registros de vuelos del avión privado de Epstein. Clinton ha reconocido haber viajado en algunas ocasiones con él en el marco de actividades filantrópicas, pero ha negado cualquier conocimiento o participación en actividades ilegales. No ha sido acusado de delito alguno en relación con el caso.

Otro nombre relevante es el del príncipe británico Prince Andrew. Fue acusado civilmente por Virginia Giuffre de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad. El príncipe negó las acusaciones y en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial sin admitir responsabilidad. El caso fue ampliamente documentado por tribunales estadounidenses y cubierto por medios como la BBC y The New York Times.

El multimillonario Les Wexner, fundador de L Brands, fue uno de los principales clientes y asociados financieros de Epstein durante años. Wexner ha declarado públicamente que fue engañado por Epstein y que rompió relación con él cuando detectó irregularidades financieras.

Científicos, empresarios y figuras culturales bajo escrutinio público

Los archivos también incluyen referencias a académicos, inversionistas y celebridades que mantuvieron contacto con Epstein en contextos profesionales o sociales.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció haberse reunido con Epstein en varias ocasiones después de que éste ya hubiera sido condenado en 2008 por delitos sexuales en Florida. Gates calificó esos encuentros como un “error de juicio” y aseguró que buscaba discutir temas filantrópicos.

El físico teórico Stephen Hawking también fue mencionado en documentos judiciales desclasificados, particularmente en correos electrónicos relacionados con eventos científicos financiados por Epstein. No existe acusación formal en su contra, y su mención se vincula a conferencias académicas en las que participó junto a otros científicos.

Otro nombre recurrente es el del ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien admitió haber tenido reuniones con Epstein en Nueva York. Barak negó cualquier conducta inapropiada y afirmó que los encuentros fueron de carácter político y empresarial.

Los documentos desclasificados en 2024 por una corte federal del Distrito Sur de Nueva York incluyeron cientos de páginas con declaraciones y referencias adicionales. Sin embargo, expertos legales y los propios jueces han subrayado que la inclusión de un nombre no equivale a una acusación ni a prueba de delito.

Las fuentes verificadas que sustentan estos datos incluyen expedientes judiciales federales, el veredicto contra Maxwell en 2021, registros de vuelo presentados ante tribunales y reportajes de investigación de medios como The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC.

En definitiva, los “archivos de Epstein” muestran el alcance de su red social y financiera, pero no constituyen por sí mismos una lista de culpabilidad. La mayoría de las personas mencionadas no enfrentan cargos penales relacionados con el caso. El interés público persiste porque el caso reveló cómo un individuo condenado por delitos sexuales logró moverse durante años en círculos de enorme poder e influencia.