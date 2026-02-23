Las impactantes imágenes de la histórica tormenta de nieve que paraliza EU

El noreste de Estados Unidos amaneció este 23 de febrero con un paisaje blanco e intransitable debido al paso de una fuerte tormenta de nieve que ya dejó acumulaciones récord.

Las imágenes que llegan desde Nueva York hasta Boston muestran una región bajo una parálisis casi total, con más de 30 centímetros de nieve cubriendo calles y avenidas, obligando a millones de residentes a detener sus actividades por completo.

Un colapso sin precedentes en el transporte

La magnitud de esta histórica tormenta se refleja en las cifras de FlightAware.com: hasta la mañana del lunes, se habían cancelado unos 5,700 vuelos y se han registrado más de 900 retrasos. Los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia, Newark y Logan de Boston son los puntos más críticos de esta interrupción aérea masiva.

En tierra, el panorama no es distinto. Las peligrosas condiciones forzaron el cierre de carreteras y la suspensión total de servicios ferroviarios y de autobuses, incluyendo las líneas de Nueva Jersey y los servicios de transporte en Rhode Island.

Emergencia en las calles y cortes de energía

Las autoridades, encabezadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, emitieron órdenes estrictas para que los residentes permanezcan en sus hogares.

"Insto a todos los neoyorquinos a que se queden en casa", declaró Mamdani, mientras los equipos de emergencia luchaban por limpiar calles donde el viento, con ráfagas de hasta 95 km/h, levanta montones de nieve de varios metros de altura.

El balance de la fuerte tormenta por zonas

Nueva York ( Central Park ): Superó los 38 cm de nieve.

Filadelfia: Reporta ya 30 cm de acumulación.

Delaware y Nueva Inglaterra: Registran entre 30 y 45 cm.

Long Island y Nantucket: Ráfagas extremas superiores a los 97 km/h.

Aunado a lo anterior, miles de hogares y negocios permanecen sin electricidad y las escuelas cerraron en toda la región.

Según el meteorólogo Bob Oravec, aunque la tormenta remitirá en Nueva York durante la tarde, Boston y el norte de la región seguirán bajo la nieve durante la noche. El experto advirtió que, ante la magnitud del desastre, "probablemente se tardará una semana en despejarlo todo".

Con información de Reuters.