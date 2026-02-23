Trump tras la muerte del ‘Mencho’: “México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en redes sociales tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Trump manda mensaje a México

En su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense instó a México a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo por los hechos violentos que se registraron después de la captura y fallecimiento del delincuente.

¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, escribió Trump.

'El Mencho' era uno de los delincuentes más buscados en México y EU. https://www.state.gov/

Este mensaje lo envió después de la entrevista que Derek Maltz, exdirector de Operaciones Especiales de la DEA, ofreció a Fox News, para analizar las repercusiones del operativo donde detuvieron al líder del CJNG.

El exfuncionario, calificado por Trump como un 'patriota', destacó que la caída de 'El Mencho' eta un triunfo de la inteligencia compartida, pero advirtió sobre un periodo de 'caos inevitable'.

Elogió la precisión de las fuerzas especiales mexicanas, calificando el golpe como el más importante en décadas para desarticular el tráfico de fentanilo; y subrayó que EU debe aprovechar este momento de debilidad para exigir la extradición inmediata de los mandos medios sobrevivientes.

Asimismo, Maltz calificó los bloqueos como tácticas de narcoterrorismo diseñadas para presionar al gobierno, exigiendo que no se baje la guardia ante la violencia reactiva. Y advirtió que la estructura ahora es vulnerable a una fractura interna y a ataques del Cártel de Sinaloa, lo que podría derivar en una guerra por el control de plazas.

Derek Maltz, exdirector de Operaciones Especiales de la DEA, dijo que los bloqueos son tácticas de 'narcoterrorismo'. Cuartoscuro

Es importante recordar que el fundador y líder del CJNG, no solo era uno de los objetivos más buscados en México, sino también en Estados Unidos, donde se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero.

Además, el año pasado la administración Trump también declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como "organización narcoterrorista extranjera".

Acusa a Biden de 'entregar' la frontera a los cárteles

Donald Trump también reposteó en su red Truth Social un mensaje del Sindicato de la Patrulla Fronteriza (NBPC, por sus siglas en inglés) en el que se lanzan duras críticas contra la administración de Joe Biden por el manejo de la frontera con México.

En el texto compartido, se acusa al gobierno anterior de haber permitido un “acceso sin restricciones” y de haber cedido el control fronterizo a los cárteles mexicanos durante cuatro años.

El mensaje sostiene que esta política habría facilitado que las organizaciones criminales obtuvieran armas y equipo de “grado militar”, además de fortalecerse con recursos económicos derivados del flujo migratorio irregular.

Aspectos de la frontera entre México y Estados Unidos. Carlos Sánchez/CUARTOSCURO

También se menciona a la exvicepresidenta Kamala Harris, a quien se señala como “zar fronteriza”, atribuyéndole responsabilidad en una supuesta “invasión sin precedentes”.

El texto afirma que millones de personas ingresaron al país y que entre ellas había individuos con antecedentes criminales, lo que -según el mensaje- habría generado un impacto en la seguridad interna.

En contraste, el pronunciamiento elogia el liderazgo de Trump y el respaldo de su equipo de seguridad, y asegura que se está llevando a cabo “la mayor operación de deportación en la historia” del país. Asimismo, destaca el papel de la Patrulla Fronteriza como “la mejor agencia de seguridad militar y fronteriza del mundo”.