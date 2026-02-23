¡Cristalazo! Vacas irrumpen y destrozan tienda de electrodomésticos en Turquía (video)

Una tienda de electrodomésticos en Turquía fue blanco de un acto de ‘vandalismo animal’. Quien viera la fachada del establecimiento pensaría que la robaron violentamente, sin embargo, lo que pasó nada tiene que ver con humanos.

En internet circula el video tomado por las cámaras de seguridad de la tienda y en él se aprecia como un grupo de vacas rompe los cristales e ingresa al local, ubicado en la ciudad de Batman, en el distrito de Kozluk, de acuerdo con reportes en redes sociales.

Las vacas rompieron los cristales para entrar a la tienda. Captura de pantalla X: @ensonhaber

Vacas irrumpen en una tienda turca

Las cámaras captaron el momento exacto en que los pesados bovinos entraron en fila al establecimiento y comenzaron a deambular por los pasillos.

Entre electrodomésticos relucientes, algunos en exhibición y otros empacados, los animales sembraron el caos, hicieron algunos destrozos como si se encontraran en un corral improvisado. El video no permite ver qué fue lo que las frenó después, pero se apreciar cómo retroceden y salen aprisa de la tienda.

En el video, se muestra cómo las vacas abandonan el establecimiento y caminan por la calle, entre autos y algunas personas que también transitan por ahí. Al final de la grabación, se aprecia al desconcertado dependiente de la tienda mirando los destrozos.

Los divertidos comentarios en redes

Este incidente se ha hecho viral en redes sociales y acumula miles de visitas en la cuenta de X del medio local ENSONHABER. Algunos usuarios preguntaron a Grok si el video era real o si estaba hecho con inteligencia artificial (IA), a lo que el chatbot respondió que era cierto y que medios locales habían confirmado el hecho:

Sí, esto es un hecho real. El 17 de febrero de 2026, nueve vacas que escaparon de su dueño entraron en una tienda de electrodomésticos en el distrito Kozluk de Batman. La Agencia Anadolu confirmó las imágenes de una cámara de seguridad. Varias fuentes de noticias (Milliyet, T24, etc.) informan de esto. No se trata de inteligencia artificial”.

Algunos comentarios sobre el video también se hicieron virales y tuvieron muchas reacciones en X:

Entraron a buscar un congelador.

Probablemente vinieron a buscar un refrigerador para poner su leche . ¿Qué medidas se supone que deben tomar las autoridades? No es que las vacas irrumpan en las tiendas todos los días. Es como si hubiera una invasión de vacas . La tienda tampoco sufrió daños, simplemente fue divertido .

Toda la familia fue a comprar , ¿y qué?

Las vacas: ¿En qué refrigerador estaba nuestra leche? La estás vendiendo barata, ¿qué pasa?

El video de las vacas 'vándalas' lleva miles de vistas en X. Captura de pantalla X: @ensonhaber

¿Por qué las vacas entraron al establecimiento?

El fenómeno de animales irrumpiendo en entornos urbanos y comerciales es una consecuencia directa de la fragmentación de hábitats y la expansión de la mancha urbana sobre zonas rurales.

De acuerdo con National Geographic, este comportamiento ocurre cuando las rutas migratorias o de pastoreo tradicionales son bloqueadas por construcciones, obligando a especies como vacas, jabalíes o ciervos a navegar por paisajes humanos.

Este fenómeno, bautizado por académicos como sinantropía, describe cómo ciertos animales se adaptan o ven forzados a interactuar con ecosistemas artificiales. Medios como The Guardian han documentado que el estrés por ruido y luces en centros comerciales desorienta al ganado, activando su instinto de refugio en locales cerrados.

Lo que para el público es un evento viral, para expertos en ecología urbana representa un fallo en la planificación territorial que pone en riesgo tanto la seguridad humana como el bienestar animal.