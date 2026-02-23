EU respalda a México tras muerte del ‘Mencho’ y reafirma lucha común contra la violencia

El domingo 22 de febrero, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, murió tras un operativo de fuerzas federales; el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era uno de los delincuentes más buscados no sólo en México, sino también en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para dar con su paradero, pues se le acusaba por tráfico de drogas (principalmente metanfetaminas y fentanilo), así como por lavado de dinero, extorsión y violencia contra fuerzas de seguridad.

EU ofrecía una millonaria recompensa por el líder del CJNG. Departamento de Justicia de EU

Estados Unidos reacciona a la muerte del ‘Mencho’

La noticia de su detención y posterior fallecimiento causó reacciones en Estados Unidos. El embajador en México, Ronald Johnson, expresó su reconocimiento a las fuerzas armadas y al Gabinete de Seguridad de México por haber concretado la operación en contra del fundador del CJNG.

Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a las autoridades mexicanas en nuestra responsabilidad compartida de frenar la violencia que amenaza y envenena a nuestra gente en ambos lados de la frontera.



Expreso mi mayor respeto a los funcionarios mexicanos que sirven con honor, para que otros puedan vivir en paz”, dijo el funcionario.

En un comunicado previo, el embajador Johnson reiteró el respaldo de su país a México en la lucha bilateral contra la violencia y recordó que la actual administración denominó al CJNG como “organización narcoterrorista” responsable del tráfico de fentanilo y generadora de violencia en ambas naciones.

Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes. Los Estados Unidos se mantienen firmes junto con México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”.

Landau también celebró caída del ‘Mencho’

La tarde del domingo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau también se pronunció tras el operativo donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien calificó como uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados:

Este es un gran avance para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, escribió el exembajador de EU en México en su cuenta de X.

A un día del operativo donde murieron el ‘Mencho’ y otros integrantes del grupo delictivo que lideraba, no ha habido pronunciamiento aún por parte del presidente Donald Trump o del secretario de Estado, Marco Rubio, con quien México firmó hace unos meses un entendimiento en materia de seguridad.

El Mencho, fundador y líder del CJNG. Redes sociales

Asì fue el operativo donde murió el líder del CJNG

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el operativo en Jalisco que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento sostenidas durante varios meses.

Las autoridades informaron que fue una acción coordinada entre fuerzas federales, en la que participaron el Ejército, Guardia Nacional y otras corporaciones. Según el comunicado oficial, el despliegue se realizó tras ubicar un punto considerado estratégico para la estructura operativa del CJNG.

Durante la intervención, señalaron, las fuerzas de seguridad fueron agredidas por hombres armados, lo que desató un enfrentamiento. En ese contexto, Oseguera Cervantes habría sido herido y después había fallecido cuando era trasladado hacia la Ciudad de México.

El Gabinete de Seguridad subrayó que la actuación se dio en el marco de la ley y en ejercicio de la legítima defensa. Asimismo, destacaron que el objetivo central era desarticular estructuras generadoras de violencia y debilitar la capacidad operativa del grupo criminal.

Luego del operativo se registraron decenas de bloqueos carreteros en diversos estados, además de que hubo quema de algunos vehículos. Asimismo, se cancelaron actividades masivas, principalmente en Jalisco, y se suspendieron vuelos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y al de Colima.