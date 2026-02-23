Dispuso expríncipe Andrés de sus guardias para “fiesta” con Epstein

LONDRES.— Agentes de policía londinenses asignados al entonces príncipe Andrés recibieron instrucciones de garantizar la seguridad en una cena celebrada en la residencia de Jeffrey Epstein en Nueva York en 2010, informaron medios británicos.

El Sunday Times, el primero en reportar, citó correos electrónicos de los archivos de Epstein que parecen detallar los preparativos para que Andrés Mountbatten-Windsor se alojara con el delincuente sexual en diciembre de 2010, junto con sus dos agentes de protección de la Policía Metropolitana de Londres.

En un correo enviado la noche antes del evento con el asunto “Seguridad para la fiesta”, un miembro del personal informó a Epstein de que los dos agentes habían recibido “instrucciones sobre la puerta”.

La policía dijo el viernes que se estaba poniendo en contacto con antiguos agentes de seguridad que trabajaban para el expríncipe, pero que por el momento, no ha identificado ninguna irregularidad.

Andrés fue detenido el jueves como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y fue puesto en libertad 10 horas después.

Su detención está relacionada con las acusaciones de que envió documentos confidenciales del gobierno a Epstein mientras trabajaba como enviado comercial.

La policía de Thames Valley continuó registrando ayer la antigua mansión del expríncipe en Windsor.