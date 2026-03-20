Qatar había advertido del peligro de provocar a Irán: "Eran conscientes de la amenaza"

Mientras Qatar se recupera de un ataque iraní que ha paralizado a su gigantesca empresa de gas natural, su director, que también ejerce como ministro de Energía, dijo que había advertido a funcionarios y ejecutivos de ese peligro en caso de que las propias instalaciones de Irán fueran bombardeadas.

Siempre lo estuve advirtiendo, hablando con los ejecutivos de las empresas petroleras y gasísticas con las que colaboramos, hablando con el secretario de Energía de Estados Unidos, para advertirle de esa consecuencia y de que podría ser perjudicial para nosotros", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de QatarEnergy, Saad al-Kaabi.

Entre los socios de QatarEnergy se encuentran importantes empresas energéticas estadounidenses como ExxonMobil XOM.N y ConocoPhillips COP.N.

Eran conscientes de la amenaza, y yo se lo recordaba constantemente, casi a diario, que debíamos asegurarnos de que se mantuviera la moderación en las instalaciones de petróleo y gas", agregó.

El Departamento de Energía de Estados Unidos remitió la cuestión a la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo: "El presidente Trump y todo su equipo de energía no ignoraban la realidad de que habría interrupciones a corto plazo en el suministro de petróleo y gas durante las operaciones en curso en Irán, y se prepararon para estas interrupciones temporales, que eran de esperar".

ExxonMobil no quiso hacer comentarios.

Seguimos plenamente comprometidos con nuestra asociación de larga data y continuaremos trabajando con QatarEnergy en el camino hacia la recuperación", dijo por su parte un portavoz de ConocoPhillips.

A las tres semanas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los ataques con misiles y drones han dañado petroleros, refinerías y otras infraestructuras energéticas importantes, con el mayor impacto conocido hasta ahora en Ras Laffan, de QatarEnergy, el mayor complejo de gas natural licuado (GNL) del mundo.

Kaabi dijo el jueves a Reuters que los daños en las instalaciones, cuya construcción costó 26.000 millones de dólares, afectarían a los suministros de GNL a Europa y Asia por hasta cinco años.

Los gobiernos llevan mucho tiempo temiendo un escenario de este tipo, en el que instalaciones vitales para el suministro mundial no solo de petróleo crudo y gas natural, sino también de productos como el combustible para aviones y el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado para la calefacción y la cocina, sufran daños a largo plazo.

Israel atacó el miércoles el principal yacimiento de gas de Irán, South Pars, en una fuerte escalada de la guerra. La respuesta de Teherán fue una serie de incursiones contra infraestructuras energéticas del Golfo en Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Ras Laffan, en Qatar.

Kaabi dijo que no había recibido ninguna advertencia previa sobre el ataque a South Pars.

"No sabía nada, pero no creo que nadie lo supiera. El presidente Trump dijo que no lo sabía. ¿Acaso crees que nosotros lo sabríamos?".

South Pars forma parte del yacimiento de gas más grande del mundo, que Irán comparte con Qatar, donde se denomina North Field.

Kaabi dijo que QatarEnergy aún no había evaluado si el seguro cubriría sus pérdidas relacionadas con la guerra.

Con información de Reuters.