Tragedia en Bangladesh: autobús cae al río Padma tras choque en terminal de ferris

Un grave accidente ocurrido la tarde de este martes 25 de marzo en el terminal fluvial de Daulatdia Ghat, en el distrito de Rajbari, Bangladesh, ha dejado al menos 18 personas muertas, según reportes preliminares de medios locales, y decenas de desaparecidos, luego de que un autobús de pasajeros cayera al río Padma tras el impacto de una embarcación de carga contra el pontón donde esperaba abordar un ferry.

Impacto en el pontón y caída al río

De acuerdo con la investigación inicial, el siniestro se registró alrededor de las 17:15 horas (tiempo local) en el pontón número 3 del congestionado terminal fluvial.

El autobús, perteneciente a la empresa Souhardo Paribahan, cubría la ruta Kumarkhali–Daca y se encontraba lleno debido al intenso flujo de viajeros que regresaban a la capital tras las festividades del Eid-ul-Fitr.

Mientras la unidad aguardaba su turno para abordar un ferry con destino a Paturia, una pequeña embarcación de carga —identificada como Hasna Hena— golpeó con fuerza inusual la estructura del muelle.

El impacto desestabilizó el pontón y provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, que terminó precipitándose al río Padma. El autobús se hundió rápidamente hasta quedar sumergido a una profundidad estimada de entre nueve y diez metros, prácticamente debajo de la plataforma de embarque.

Víctimas confirmadas y decenas de desaparecidos

Las cifras han variado conforme avanzan las labores de rescate. Inicialmente se confirmó la recuperación de los cuerpos de dos mujeres, identificadas como Rehana Begum, de 60 años, y Morzina Begum, de 55.

Inspecciones posteriores del autobús bajo el agua y reportes de medios locales apuntan a que la cifra de fallecidos podría haber ascendido a 18 personas.

Autoridades y testigos estiman que la unidad transportaba entre 40 y 50 pasajeros. De ellos, alrededor de 11 lograron escapar, ya sea rompiendo ventanas o saliendo antes de que el vehículo se hundiera por completo. Entre los sobrevivientes se encuentra una médica del Square Hospital de Daca.

Se teme que al menos 35 personas continúen desaparecidas.

Operativo de rescate bajo lluvias y fuertes vientos

Las tareas de búsqueda han resultado particularmente difíciles debido a las condiciones climáticas adversas, con fuertes lluvias y vientos que afectan la visibilidad y la estabilidad de las operaciones en el río.

En el operativo participan buzos del Servicio de Bomberos provenientes de Goalanda, Aricha y Daca, así como elementos de la Policía Naval y del Ejército.

El buque de rescate Hamza logró localizar y enganchar la unidad sumergida. Sin embargo, los equipos de emergencia señalaron que los daños en puertas y ventanas han complicado el acceso al interior del autobús para recuperar a posibles víctimas atrapadas.

Investigación abierta por fallas y riesgos en cruces fluviales

Las autoridades bangladesíes iniciaron una investigación formal para determinar responsabilidades, particularmente en torno a la maniobra de la embarcación de carga que impactó el pontón.

El accidente vuelve a evidenciar los riesgos recurrentes en los saturados cruces fluviales del país, donde miles de pasajeros dependen diariamente del transporte en ferris y donde especialistas han advertido durante años sobre la falta de protocolos de seguridad estrictos durante las maniobras de atraque y embarque.

Mientras continúan las labores de rescate, familiares de los pasajeros permanecen en el terminal a la espera de noticias sobre sus seres queridos, en una de las tragedias fluviales más graves registradas en la región en lo que va del año.

«pev»