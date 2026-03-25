Estados Unidos asegura haber destruido dos tercios de la capacidad militar de Irán

Estados Unidos ha "dañado o destruido dos tercios" de la capacidad iraní de fabricación de drones y misiles, así como de los astilleros navales, indicó el miércoles un alto oficial estadounidense.

Hasta la fecha, hemos dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de drones y misiles, así como de los astilleros iraníes, y aún no hemos terminado", declaró en un mensaje en X el almirante Brad Cooper, que dirige el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Además Estados Unidos ha destruido "el 92%" de la flota iraní, y Teherán "ha perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poder naval y su influencia en la región y en todo el mundo".

Los lanzamientos de misiles balísticos y los ataques con drones desde Irán mantienen, por su parte, una marcada tendencia a la baja, añadió, y destacó que Estados Unidos controla también "el cielo" iraní.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña de bombardeos masivos contra Irán dirigida contra sus infraestructuras militares y su dirigencia.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares, precisó el almirante Cooper.

Irán no acepta detener guerra

Irán está estudiando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, pero no tiene intención de entablar conversaciones para resolver el conflicto en Oriente Medio, que se está agravando, dijo el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores del país.

Los comentarios de Abbas Araqchi sugirieron cierta disposición por parte de Teherán a negociar el fin de la guerra si se satisfacen sus demandas.

No obstante, el intercambio de mensajes a través de mediadores "no significa negociaciones con Estados Unidos", dijo en la televisión estatal.

En sus mensajes, que se transmitieron a las máximas autoridades, plantearon ideas y, si es necesario, entonces se anunciará una postura", dijo Araqchi.

La propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviada a través de Pakistán, exige la eliminación de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, el cese del enriquecimiento, la restricción de su programa de misiles balísticos y el corte de la financiación a sus aliados regionales, según tres fuentes del gabinete israelí familiarizadas con el plan.