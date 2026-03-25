Melania Trump presenta robot humanoide en evento oficial en la Casa Blanca | VIDEO

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, protagonizó un momento inusual en la Casa Blanca al presentarse en un evento oficial acompañada por un robot humanoide capaz de caminar, gesticular y hablar ante el público.

El androide, identificado como Figure 03, participó en la apertura de la cumbre internacional “Forjando juntos el futuro”, una iniciativa centrada en el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para la educación infantil. La escena, realizada en el Salón Este, reunió a representantes internacionales y generó atención por la interacción entre la primera dama y la máquina.

Robot humanoide debuta en la Casa Blanca

Durante el evento, Melania Trump ingresó al recinto caminando junto al robot, que avanzó por la alfombra roja hasta colocarse frente a los asistentes. Tras unos segundos, el humanoide inició su intervención con un mensaje preparado.

Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”.

El robot continuó su discurso señalando su propósito dentro del evento.

Soy Figure 03, un humanoide construido para los Estados Unidos de América”.

Posteriormente, el robot ofreció un saludo en varios idiomas antes de retirarse del lugar por el mismo camino por el que ingresó. La intervención fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.

La primera dama destacó el carácter inédito del momento.

“Es justo decir que eres mi primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca”.

El robot fue desarrollado por la empresa Figure AI, con sede en California. Se trata de un modelo de tercera generación diseñado para asistir en tareas cotidianas como limpieza, organización doméstica y apoyo en actividades básicas.

La aparición del androide se enmarca en la agenda pública que Melania Trump ha impulsado en torno a la inteligencia artificial y la protección de menores en entornos digitales. En el mismo evento, la primera dama planteó escenarios futuros en los que este tipo de tecnología podría integrarse en la educación.

Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo”.

La cumbre forma parte de una iniciativa internacional que reúne a figuras públicas para discutir el papel de la tecnología en el desarrollo infantil. La presencia del robot fue presentada como un ejemplo del avance en inteligencia artificial aplicada.

El robot Figure 03 es un modelo diseñado para tareas domésticas y de asistencia básica. REUTERS

El evento también se produce en un momento en el que diversas empresas tecnológicas compiten en el desarrollo de robots humanoides, incluyendo compañías como Tesla y Boston Dynamics, que trabajan en sistemas capaces de replicar tareas humanas.

La participación de Figure 03 en la Casa Blanca representa una de las primeras apariciones públicas de un robot humanoide en un acto oficial de este nivel, en medio del creciente interés global por la automatización y la inteligencia artificial.