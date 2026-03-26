El ajedrez maduró a mediados del siglo XIX

En un siglo de descubrimientos y cambios sociales, el XIX, la revolución industrial; Alessandro Volta inventa la pila que da paso al descubrimiento y dominio de la electricidad, Charles Darwin escribe El origen de las especies, los pueblos de América luchan por su independencia, Lord Byron da su vida por Grecia, la desaparición en 1847 del Erebus y Terror en el Ártico y, en ese mismo año Andrew Waugh descubre el Pico XV que poco después se conocerá como Everest, el ajedrez alcanza madurez en Europa y toca uno de sus puntos más altos con el Torneo de Londres 1851 en el que se incorpora el reloj; la presencia del estadounidense Paul Morphy que llegó en el barco Arabia en 1859…

El ajedrez, partidas lúdicas y agonales, hechizaban a jugadores y aficionados de todas las clases sociales, políticas y religiosas, intelectuales, al igual que algunas posiciones como La Jaula de Tamerlán atribuida al francés Lionel Kieseritzky o el tema Indio que H. A. Loveday envió a Howard Stauton y este publicó en 1845 en The Chess Players. Ambas posiciones causaron sensación en Europa y se dirigieron, con los medios de comunicación de la época, a los confines del planeta.

El militar finlandés ruso Carl von Jaenisch, teórico que analizó y desarrolló la defensa Pétrov con Alexander Pétrov, asi como el Gambito Schliemann-Jaenisch en la Ruy López o Española, aportó una nueva posición acerca de La Jaula de Hierro de Tamerlán.

Christopher Marlowe en el siglo XVI y Edgar Allan Poe en el XIX dedicaron líneas a Tamerlán, conquistador mongol que derrotó al sultán Bayaceto, en una batalla que se ubica en julio de 1,402, y lo encerró en una jaula de hierro. Tamerlán era un hombre cruel y tierno al que le gustaba el ajedrez, acaso mejor el chaturanga. Bayaceto murió al año de haber sido enjaulado.

Jaenisch, probablemente con el conocimiento de la posición de Kieseritzky, modificó y presentó una similar: Blancas: Rd1, Dd6, Td5, Tg6, Ah3, Ce8, Cf7, a7, e2, f2. Negras: Re4, Da2, Aa3, Ad3, c4, c5, d7, e6, e3, f4, g7, g4.

Desde esta posición artificial se invita al lector aficionado a llegar a la que se presenta en el diagrama en el que las piezas blancas con una secuencia de sacrificios obligan a las negras a crear una jaula con los peones negros y concluir con el jaque mate con el caballo. Se requiere paciencia e imaginación; orden en cálculo.

El gusto por los problemas y finales artísticos o estudios ha cambiado notablemente.

Control estándar. Después de una fase piloto en los últimos meses la Federación Internacional de ajedrez aprobó un control estándar de tiempo que entrarán en vigor desde este mes en algunos de los torneos oficiales de la FIDE.

En los torneos abiertos de alto nivel se podrá jugar en los ritmos de 45 minutos con añadido de 30 segundos y de 60 más 30. Contarán oficialmente para el rating. Con esta decisión en la que se tomó la opinión de grandes maestros, organizadores, jueces, se podrá reducir la carga financiera pues en lugar de competencias de nueve o diez días se podrán organizar en cinco o seis días. En estos torneos el máximo de número de rondas por día será de dos partidas.

“Nos adaptamos al ritmo del deporte moderno, al tiempo que preservamos la calidad y la esencia del juego”, expresó Arkady Dvorkovich, economista ruso y presidente de FIDE.

“El nuevo formato permitirá torneos más dinámicos sin comprometer la calidad del juego ni la profundidad de las partidas”, añadió.

Clasificación oficial FIDE de los 15 mejores del mundo en el mes correspondiente a marzo. 1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,840; 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,810; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 2,795; 4) Vincent Keymer, Alemania, 2,776; 5) Nodirbek Abdusattorov, Uzbekistán, 2,771. 6) Alireza Firouzja, Francia, 2,759. 7) Wei Yi, China, 2,754; 8) Anish Giri, Países Bajos, 2,753; 9) Wesley So, Estados Unidos, 2,753; 10) Dommaraju Gukesh, India, 2,748. 11) Arjún Erigaisi, India, 2,748; 12) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,745; 13) Rameshbabu Praggnandhaa, India, 2,741; 14) Jan-Krzystof Duda, Polonia, 2,739; 15) Leinier Domínguez, Estados Unidos, 2,738. Otros: 32) Matthias Bluebaum, A,lemania, 2,698; 33) Andrey Esipenko, Rusia, 2,698; 37) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 2,686. 58) Eduardo Martínez Alcántara, México, 2,656.

La victoria de Abdusattórov en Wijk aan Zee, le permitió ganar 20 puntos Elo y el reingreso al 5º. lugar del mundo.

La Solución. Jaenisch redujo el mate en un lance. Recuerde el lector-aficionado el quid estriba en crear la jaula. Las blancas podrían dar mate inmediato en una jugada. La idea es “torturar” al rey negro.

1.f3+ gxf3 2.exd3+ cxd3 3.Af5+ exf5 4.Te6+ dxe6 5.Cf6+ gxf6 6.Td4+ cxd4 7.a8A+ Dd5 8.Axd5+ exd5 9.De5+ fxe5 10.Cg5++. El alfil negro de a3 tiene la función de obstruir a su dama.