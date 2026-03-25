La joven de 20 años que ganó una demanda contra Instagram y Facebook

Kaley, también conocida como KGM, desarrolló afecciones en su salud mental tras una adicción a las redes sociales. Tan es así que incluso la percepción que tenía de sí misma comenzó a afectarse tras pasar tiempo en diversas plataformas.

Ayer, un juzgado le dio la razón en su demanda contra las empresas de tecnología YouTube y Meta, propietaria de Instagram y Facebook.

La joven, quien hoy tiene 20 años, es la protagonista del histórico juicio sobre la naturaleza adictiva de las redes sociales.

Un jurado de California determinó que las empresas han sido negligentes en evitar adicción. Kaley, como la nombraron sus abogados testificó por primera vez ayer en el proceso penal. Afirmó que se enganchó a YouTube a los seis años y a Instagram a los nueve.

Según su testimonio, a los diez años ya sufría depresión y se autolesionaba, de acuerdo con el reporte del periódico The Guardian.

Ante el jurado, KGM afirmó ayer que el uso de las redes sociales le generaba ansiedad e inseguridad, y que funciones como los filtros de belleza distorsionaban su autoimagen.

Incluso, cuando su madre le quitaba el celular, KGM sentía pánico, debido a que sentía que se estaba perdiendo algo importante para ella.

¿Qué decía la demanda contra Meta y Google?

El fondo de la demanda alegaba que las empresas de redes sociales crean intencionadamente productos adictivos, lo que provoca problemas de salud mental en los jóvenes.

Los demandantes en el proceso de Los Ángeles se centraron en el diseño de la plataforma más que en el contenido, lo que dificultó a las empresas evadir su responsabilidad de las acusaciones.

“El veredicto de hoy es un referéndum —del jurado a toda una industria— que marca el advenimiento de la responsabilidad”, declaró el abogado principal de la demandante en un comunicado.