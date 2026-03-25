Irán asegura haber lanzado ataque contra portaviones estadunidense

La Marina de Irán aseguró haber lanzado misiles de crucero contra el portaaviones estadunidense USS Abraham Lincoln, en un nuevo episodio de la escalada militar en Oriente Medio. De acuerdo con autoridades iraníes, el buque habría tenido que modificar su posición tras el ataque en aguas cercanas al Golfo.

El señalamiento se produce en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha incluido ataques con misiles, despliegues navales y tensiones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Irán afirma ataque a portaviones estadunidense

Según un comunicado militar iraní difundido por medios estatales, los misiles fueron disparados desde la costa con el portaaviones como objetivo. La acción fue presentada como parte de la respuesta de Teherán a las operaciones militares estadunidenses e israelíes en su territorio.

El portaaviones tuvo que modificar su posición”, señalaron autoridades iraníes en el comunicado.

El comandante de la Marina iraní, Shahram Irani, afirmó que los movimientos del buque son monitoreados de forma constante.

Tan pronto como la flota hostil esté dentro del alcance de los sistemas de misiles, será blanco de los devastadores ataques de la Armada iraní”.

El portaaviones es considerado un objetivo estratégico dentro del conflicto en Oriente Medio. Especial.

El USS Abraham Lincoln es uno de los principales activos desplegados por Estados Unidos en el mar Arábigo. Forma parte de un grupo de combate integrado por destructores con capacidad de ataque y sistemas de defensa aérea.

De acuerdo con reportes previos, este portaaviones es uno de los dos enviados recientemente a la región y se encuentra relativamente cerca de las costas iraníes, lo que lo convierte en un objetivo estratégico dentro del conflicto.

Irán ya había afirmado anteriormente haber atacado esta misma embarcación. Sin embargo, en esas ocasiones, autoridades estadunidenses negaron que los proyectiles hubieran impactado o causado daños.

Tensiones escalan y rechazan propuesta

En paralelo a las acciones militares, Irán también rechazó una propuesta de paz impulsada por el presidente Donald Trump para poner fin al conflicto.

La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida”.

El plan había sido presentado el 24 de marzo, en medio de los intentos de Washington por alcanzar un acuerdo que reduzca las hostilidades. No obstante, el propio Trump indicó que las operaciones militares continuarían mientras no se lograra un entendimiento.

Por otro lado, autoridades iraníes señalaron que permitirán el tránsito de buques considerados “no hostiles” a través del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de petróleo a nivel mundial.

El conflicto ha generado preocupación internacional debido a su impacto en la seguridad regional y en los mercados energéticos. La presencia de activos militares estratégicos, como portaaviones y bases en la zona, mantiene el riesgo de nuevos enfrentamientos.

Hasta el momento, el Comando Central de Estados Unidos no ha confirmado daños en el portaaviones ni ha validado las afirmaciones iraníes sobre el ataque. La situación continúa en desarrollo en medio de versiones contrapuestas de ambas partes involucradas.