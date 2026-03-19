Día 19 de la guerra en Irán: Misiles, aviones golpeados y diplomacia frágil

El día 19 de la guerra en Oriente Medio confirma que el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha dejado de ser un enfrentamiento localizado para convertirse en una crisis regional con múltiples frentes activos. Desde el Golfo Pérsico hasta Jerusalén, pasando por Teherán y Bruselas, los acontecimientos de las últimas horas reflejan una escalada sostenida, pero también intentos diplomáticos aún frágiles por contener el deterioro.

A medida que avanzan los combates, la presión se multiplica no solo en el terreno militar, sino también en los mercados energéticos, las rutas comerciales y las alianzas internacionales. La jornada deja un mapa complejo: ataques cruzados, advertencias políticas y movimientos estratégicos que podrían definir el rumbo inmediato del conflicto.

Golfo Pérsico bajo presión constante

El Golfo vivió una nueva jornada de tensión tras una serie de ataques y respuestas defensivas coordinadas. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait activaron sus sistemas antiaéreos para interceptar misiles, mientras Arabia Saudita reportó la destrucción de al menos 11 drones en distintas regiones del país.

Baréin también se vio afectado indirectamente. Las autoridades informaron que fragmentos de una ofensiva iraní provocaron un incendio en un almacén, el cual fue controlado sin víctimas. Este patrón evidencia que el conflicto ha ampliado su radio de impacto, alcanzando infraestructuras y territorios más allá de los principales actores.

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció la detención de al menos cinco personas vinculadas a una presunta red relacionada con Irán y Hezbollah. Según las autoridades, el grupo buscaba infiltrarse en sectores económicos estratégicos, lo que refuerza la dimensión híbrida del conflicto: no solo militar, sino también financiera y de inteligencia.

Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue siendo un punto crítico. La posibilidad de un bloqueo total mantiene en alerta a la comunidad internacional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso establecer un marco bajo la ONU para garantizar la seguridad marítima en la zona una vez cesen las hostilidades. La iniciativa cuenta con el respaldo potencial de varias potencias, incluyendo Reino Unido, Alemania y Japón.

Bombardeos, tensiones y presión global

En el frente directo, Israel intensificó sus operaciones con una nueva oleada de bombardeos sobre infraestructura iraní en Teherán. El anuncio, difundido por el propio ejército israelí, confirma que la estrategia sigue enfocada en debilitar capacidades clave del régimen iraní.

La respuesta de Irán no se hizo esperar. Nuevas salvas de misiles impactaron territorio israelí, con explosiones reportadas en Jerusalén tras la activación de sirenas antiaéreas. El intercambio constante mantiene a la población civil bajo presión y eleva el riesgo de errores de cálculo.

Además, Irán confirmó que había golpeado un caza furtivo F-35 estadunidense. Por su parte, la administración de EU minimizó el ataque. El impacto contra el avión militar se suma a una serie de ataques efectivos iraníes a las naves estadunidenses.

Irán difundió imágenes infrarrojas del supuesto impacto contra la aeronave. Especial.

En el plano político, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán ha perdido su capacidad para enriquecer uranio y producir misiles balísticos, una declaración difícil de verificar de manera independiente, pero que refleja el discurso de victoria anticipada de su gobierno.

Por su parte, el presidente estadunidense, Donald Trump, mostró una postura más ambigua. Aunque aseguró haber pedido a Israel no atacar infraestructuras energéticas iraníes, también dejó claro que no existe un calendario definido para el fin de las operaciones militares.

No, no estoy desplegando tropas en ningún lado. Si fuera así, seguramente no se lo diría. Pero no estoy desplegando tropas”, afirmó Trump, en un intento por contener especulaciones sobre una intervención terrestre.

En contraste, Irán elevó el tono de advertencia.

Nuestra respuesta al ataque israelí contra nuestras infraestructuras solo ha movilizado una FRACCIÓN de nuestro poder”, declaró el canciller Abás Araqchi.

El petróleo sube más de 40 por ciento desde el inicio de la guerra entre Irán, EU e Israel. REUTERS

El impacto económico también comienza a sentirse con mayor claridad. Aunque el precio del petróleo moderó su subida tras picos recientes, los mercados bursátiles reaccionaron con caídas significativas tanto en Europa como en Estados Unidos, reflejando la incertidumbre global.

A nivel diplomático, la Unión Europea pidió una moratoria a los ataques contra infraestructuras civiles, mientras Líbano reiteró su llamado a un alto el fuego y negociaciones.

Analistas internacionales aseguran que la desescalada sigue siendo una posibilidad, pero por ahora, la dinámica dominante es otra: la expansión controlada del conflicto.

Con información de AFP.