Alertan por ibuprofeno infantil defectuoso: retiran 90 mil frascos

El retiro de un medicamento infantil de uso común encendió alertas en Estados Unidos luego de que autoridades sanitarias detectaran la presencia de contaminantes en miles de frascos ibuprofeno distribuidos a nivel nacional.

La medida fue anunciada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que clasificó el caso como de bajo riesgo, aunque recomendó suspender su uso en caso de identificar los lotes afectados.

De acuerdo con la información oficial, el producto retirado corresponde a una suspensión oral de ibuprofeno dirigida a menores, ampliamente utilizada para tratar fiebre y dolor. La decisión se tomó tras múltiples reportes de consumidores que alertaron sobre anomalías visibles en el contenido del medicamento.

Retiran ibuprofeno infantil por contaminación

El retiro involucra un total de 89 mil 592 frascos de ibuprofeno infantil en presentación de 100 mg por cada 5 mililitros, distribuidos en envases de 120 ml. El producto fue fabricado por Strides Pharma Inc. y comercializado por Taro Pharmaceuticals USA Inc. en todo el territorio estadounidense.

Según el aviso emitido por la FDA, el retiro se inició después de que usuarios reportaran la presencia de “una masa similar a un gel y partículas negras” dentro del medicamento. Estos hallazgos motivaron la activación de los protocolos regulatorios correspondientes para retirar los lotes afectados del mercado.

Los lotes involucrados son identificados como 7261973A y 7261974A, ambos con fecha de caducidad del 31 de enero de 2027. La fabricación del producto se realizó en India y su distribución comenzó en 2025, alcanzando farmacias y centros de salud en todo el país.

La agencia reguladora asignó a este caso la clasificación de retiro Clase II, lo que implica que el uso del producto puede generar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves para la salud es considerada baja.

La FDA recomienda suspender uso de ibuprofeno infantil de ciertos lotes tras detectar anomalías en el contenido. Freepik.

El número oficial de retiro asignado por la FDA es D-0390-2026, y el proceso incluye la notificación a distribuidores, farmacias y proveedores de salud, así como la recolección de los productos afectados.

Qué deben hacer padres y cuidadores

Las autoridades sanitarias recomendaron a padres y cuidadores revisar cuidadosamente el número de lote y la fecha de caducidad del ibuprofeno infantil antes de administrarlo. En caso de que el producto corresponda a alguno de los lotes señalados, se debe suspender su uso de inmediato.

Además, la FDA indicó que cualquier reacción adversa o anomalía debe ser reportada a través de su sistema de vigilancia sanitaria MedWatch, el cual permite recopilar información sobre posibles efectos relacionados con medicamentos retirados o defectuosos.

El organismo también señaló que, aunque el riesgo es bajo, no se descarta la posibilidad de molestias temporales que puedan requerir atención médica. Por ello, se recomienda consultar a un profesional de la salud si un menor presenta síntomas inusuales tras el consumo del producto.

Este tipo de retiros forman parte de los mecanismos de control sanitario establecidos para garantizar la seguridad de los medicamentos en el mercado. La clasificación en tres niveles —Clase I, II y III— permite determinar la gravedad del riesgo y las acciones a seguir en cada caso.

En este escenario, el retiro de Clase II indica que el problema detectado no representa un peligro inmediato grave, pero sí justifica la eliminación del producto del mercado como medida preventiva.

La FDA mantiene abierta la investigación y continúa recopilando información sobre el alcance del incidente, mientras las empresas involucradas deben cumplir con los procedimientos de recolección y presentar informes periódicos sobre el avance del retiro.