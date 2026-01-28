Prohíben FAMOSO acondicionador de cabello por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición total del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país del acondicionador para el cabello “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, tras detectar serias irregularidades en su rotulado, registro sanitario y composición, que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 28/2026 y alcanza tanto a los comercios físicos como a las plataformas de venta en línea, ya que el producto fue considerado ilegítimo al no poder garantizarse su seguridad, calidad ni eficacia.

Según informó el organismo, la decisión se tomó en el marco de las acciones de fiscalización y control sanitario destinadas a prevenir la circulación de cosméticos que no cumplen con la normativa vigente.

La investigación se inició a partir de un reporte recibido por el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT, que alertó sobre la comercialización de unidades del acondicionador sin número de lote ni fecha de vencimiento, dos datos obligatorios para asegurar la trazabilidad del producto y permitir su control sanitario.

Ante esta denuncia, los técnicos del organismo verificaron la base de datos de cosméticos inscriptos y constataron que no existía ningún registro vigente cuyos datos coincidieran con los consignados en el envase.

En el rotulado del acondicionador figuraba el Legajo N° 2731, correspondiente al Laboratorio Luis Norberto Jara, un establecimiento habilitado por la ANMAT para la elaboración de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes.

Sin embargo, al ser consultada, la empresa negó haber producido unidades sin identificación reglamentaria y aclaró que solo elaboró un único lote identificado como DC394, con fecha de vencimiento en noviembre de 2024, el cual contaba con la documentación respaldatoria exigida por la normativa.

Un reporte de Cosmetovigilancia derivó en la prohibición nacional de un acondicionador Especial.

Shampoo con ingredientes prohibidos

Durante una inspección realizada en el establecimiento, la ANMAT confirmó que el acondicionador había sido comercializado sin encontrarse debidamente inscripto ante el organismo y que el único lote elaborado contenía ingredientes expresamente prohibidos por la legislación sanitaria.

Se trataba de azul de metileno y violeta de genciana, sustancias vetadas desde 2015 mediante la Disposición ANMAT N° 6433/2015, debido a los riesgos que pueden generar para la salud.

Según explicaron las autoridades sanitarias, estos compuestos pueden provocar reacciones adversas, especialmente cuando se aplican de manera reiterada sobre el cuero cabelludo o la piel, lo que motivó su exclusión del uso cosmético.

La presencia de estas sustancias impide garantizar la inocuidad del producto y agrava la falta de cumplimiento de los requisitos legales básicos.

Tras constatar estas irregularidades, la ANMAT ordenó el retiro inmediato del acondicionador de todos los puntos de venta y de las plataformas digitales. Asimismo, notificó a las autoridades sanitarias de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reforzar los controles y evitar que el producto continúe circulando en el mercado.

El organismo también informó que, con posterioridad a la inspección, se inició un trámite de inscripción del producto, figurando como titular la firma UKIYO S.R.L., la cual fue notificada para que informe si participó en la introducción al mercado de las unidades sin número de lote ni fecha de vencimiento. Hasta el momento, según aclaró la ANMAT, no se recibió respuesta por parte de la empresa.

La ANMAT recomendó a los consumidores que tengan en su poder el acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner” suspender su uso de inmediato y consultar con un profesional de la salud ante la aparición de cualquier reacción adversa.

Además, reiteró la importancia de adquirir únicamente cosméticos que cuenten con registro sanitario válido, número de lote y fecha de vencimiento, y aseguró que continuará intensificando los controles, especialmente sobre la venta de productos no autorizados a través de internet.