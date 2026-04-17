Precio del petróleo cae tras anuncio de reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el viernes tras el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de hidrocarburos.

"El paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda declarado completamente abierto durante el resto del alto el fuego", escribió en X el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró además el viernes que un acuerdo con Teherán estaba "muy cerca", declarando que ya no quedaban "puntos de bloqueo" entre ambos países.

El mercado petrolero considera esto como un paso en la dirección correcta, ya que estas noticias se perciben como un alivio a la crisis", comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, retrocedió un 9.07 por ciento hasta alcanzar los 90.38 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, se desplomó un 11.45 por ciento hasta llegar a los 83.85 dólares.

Si el tráfico se reanuda, el inmenso flujo de petróleo procedente de los países del Golfo (unos 13 millones de barriles diarios) podría volver a exportarse.

Esta caída marca un alivio tras las alzas constantes derivadas del la guerra que Estados e Israel iniciaron contra Irán. REUTERS

Sin embargo, los navieros se mostraban prudentes este viernes al necesitar aún precisiones sobre las rutas que podrían tomar los buques debido a las minas marinas, advirtió Nils Haupt, portavoz del gigante alemán del transporte marítimo Hapag-Lloyd.

No tenemos mucha información por ahora", reconoció Andy Lipow. Y aunque el estrecho de Ormuz volviera a abrirse, "harán falta semanas, incluso varios meses, para que la producción petrolera vuelva a la normalidad", debido en particular a las numerosas infraestructuras energéticas alcanzadas por bombardeos durante el conflicto, estimó.

La refinería catarí de Ras Laffan, el primer centro de producción de gas natural licuado (GNL) del mundo, prevé hasta "tres a cinco años" de trabajos de rehabilitación.

Irán ha exigido el levantamiento de las sanciones internacionales, mientras que Washington ha presionado para que se retire del país todo el uranio altamente enriquecido. Dos fuentes iraníes han indicado que existen indicios de un posible acuerdo sobre las reservas de uranio altamente enriquecido, y que Teherán está considerando exportar parte de ellas.

Precio del oro al alza

El oro amplió sus ganancias el viernes, respaldado por la debilidad del dólar y el anuncio de reapertura del estrecho de Ormuz por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, lo que provocó un alivió en parte las preocupaciones inflacionarias.

Los precios del oro podrían registrar ganancias a corto plazo por encima del nivel de los 5 mil dólares por onza, añadió.

El oro cayó después de que Estados Unidos e Israel atacaron Irán en febrero, ya que el aumento de los precios de la energía avivó los temores de inflación y llevó a los mercados a rebajar sus expectativas de recortes de tasas. Como el lingote no devenga intereses, suele perder atractivo cuando los costos de financiación son elevados.

Otros metales preciosos también tuvieron alzas. La plata al contado ganó un 4.2 por ciento, a 81.71 dólares por onza, registrando un avance semanal superior al 7 por ciento. En tanto, el platino mejoró un 1.6 por ciento, a 2 mil 118.3 dólares; y el paladio avanzó un 1.6 por ciento, a 1.576.15 dólares.

Con información de AFP y Reuters.