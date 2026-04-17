Mujer se rompe las piernas en gimnasio; trataba de cargar 180 kilos | VIDEO

Una rutina de fuerza terminó en tragedia en un nueo incidente dentro de un gimnasio. Una joven estudiante de 19 años sufrió fracturas en ambas piernas después de que una máquina colapsara mientras realizaba un ejercicio de alta carga en un centro deportivo de Brasil.

El accidente ocurrió en la zona de Asa Norte, en el Distrito Federal de Brasil, pero tomó fuerza internacional en las últimas horas tras viralizarse el video del momento exacto. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, muestran cómo durante sesión habitual de entrenamiento la joven se rompe las piernas sin que nadie pudiera yudarla.

Máquina colapsa durante ejercicio de hip thrust y aplasta sus piernas

De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, la joven realizaba un ejercicio conocido como hip thrust asistido, una variante enfocada en el fortalecimiento de glúteos y cadena posterior. Este movimiento es popular en rutinas de fuerza y suele ejecutarse con peso considerable.

En el video se observa que la estructura del aparato cede repentinamente cuando la estudiante se encontraba en plena ejecución. Según la información conocida hasta ahora, la máquina tenía una carga aproximada de 180 kilogramos.

La afectada explicó posteriormente que ese peso no era nuevo para ella y que ya estaba acostumbrada a trabajarlo. El problema, según su versión, no fue una sobreexigencia física, sino la falla del cinturón o mecanismo de seguridad que sostenía la carga.

Al soltarse el sistema de soporte, la plataforma descendió bruscamente sobre sus piernas, que estaban en una posición fija y sometidas a tensión por el ejercicio.

Los gritos alertaron de inmediato a otros usuarios del gimnasio, quienes corrieron para intentar levantar la estructura y liberar a la joven mientras llegaban los servicios de emergencia.

Testigos reaccionaron de inmediato para auxiliarla tras el impacto y facilitar su traslado médico.

La estudiante entrenaba con 180 kilos cuando falló el sistema de soporte del aparato. Especial.

Accidente abre debate por la seguridad en gimnasios

Tras el accidente, la estudiante fue trasladada a un centro de salud donde le realizaron radiografías y una tomografía computarizada. Los estudios confirmaron una doble fractura en las piernas, lesión que requerirá un proceso largo de recuperación.

Posteriormente, decidió continuar la atención en un hospital privado, donde seguía en observación mientras se evaluaban opciones de tratamiento y una eventual intervención quirúrgica.

Tras hacerse viral el video, en redes sociales se encendió una acalorada discusión entre entrenadores, fisioterapeutas y usuarios del entorno fitness. Muchos especialistas recordaron que, en ejercicios con cargas pesadas, la seguridad depende no solo de la capacidad del atleta, sino también del estado mecánico del equipo.

Elementos como pernos, correas, rieles, topes y seguros deben revisarse periódicamente. Un desgaste mínimo puede convertirse en una falla grave cuando soportan cientos de kilos de presión.

También se ha cuestionado la ausencia de supervisión profesional en ese momento. Para varios expertos, la presencia de un entrenador o encargado técnico podría haber ayudado a detectar irregularidades antes del uso.