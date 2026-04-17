Donald Trump rechaza apoyo de la OTAN en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que rechazó una oferta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para colaborar en la seguridad del estrecho de Ormuz, después de que Irán anunciara la reapertura de esta estratégica vía marítima. El mandatario pidió expresamente a la alianza militar que se “mantenga al margen”.

El estrecho de Ormuz, considerado uno de los pasos más importantes para el comercio mundial de petróleo, había estado bajo tensión debido a las acciones de Irán. Tras el anuncio de su reapertura, Trump aseguró que la situación estaba controlada y que no era necesaria la intervención de fuerzas internacionales.

A través de su red Truth Social, Trump explicó:

Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz ha concluido, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTUVIERAN AL MARGEN, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO”

El presidente añadió críticas hacia la alianza: “¡Fueron inútiles cuando se les necesitó; un tigre de papel!”, en referencia a lo que considera la falta de eficacia de la OTAN en momentos clave.

Importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos más estratégicos para el comercio mundial de petróleo, vuelve a ser escenario de atención internacional.

Este viernes, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que más de una decena de países han manifestado su disposición para “contribuir” en una misión multinacional destinada a garantizar la libertad de navegación en la zona.

La operación será encabezada por Francia y el Reino Unido, quienes asumirán el mando “tan pronto las condiciones lo permitan”. El anuncio se realizó en el Palacio del Elíseo, en París, donde Starmer estuvo acompañado por el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Starmer subrayó que se trata de una misión “estrictamente pacífica y defensiva”, cuyo propósito es brindar seguridad a la navegación comercial y apoyar en las tareas de desminado. La iniciativa busca transmitir confianza a las compañías navieras que dependen de este corredor marítimo para el transporte de hidrocarburos y mercancías.

“Italia está lista para participar”, confirmó Giorgia Meloni, quien destacó que la misión deberá esperar a que se logre un cese de hostilidades en coordinación con actores regionales e internacionales.