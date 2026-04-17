Donald Trump asegura que acuerdo con Irán está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo de paz se encuentran prácticamente concluidas. En entrevista telefónica con la agencia AFP, el mandatario afirmó que ya no existen “puntos conflictivos” pendientes y que el pacto está “muy cerca” de concretarse.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, señaló Trump. Al ser cuestionado sobre los temas que aún quedaban por resolver, respondió: “Ningún punto conflictivo”.

El presidente también aseguró que Irán aceptó no volver a cerrar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo y mercancías. “¡Ya no se utilizará como arma contra el mundo!”, escribió en su red Truth Social, celebrando lo que calificó como un “día grandioso para el mundo”.

Navieras se niegan a usar el estrecho de Ormuz hasta que sea seguro

A pesar de que Irán anunció que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto”, las principales compañías navieras internacionales han manifestado que no retomarán operaciones en la zona hasta que existan garantías plenas de seguridad. El corredor marítimo, vital para el transporte global de petróleo y mercancías, sigue siendo considerado de alto riesgo por los operadores.

Un operador de buques petroleros, que prefirió mantener el anonimato, declaró a la BBC que el anuncio iraní “no cambia nada” en sus planes inmediatos. “No creemos que debamos correr riesgos innecesarios, y nuestra política como empresa es no ser los primeros en atravesar el estrecho”, afirmó, dejando claro que la seguridad de la tripulación y de la carga es la prioridad.

La compañía Maersk, uno de los gigantes del transporte marítimo, señaló a Reuters que ha tomado nota del anuncio de Irán, pero subrayó que la seguridad de sus trabajadores, embarcaciones y mercancías sigue siendo el factor determinante en sus decisiones. “La seguridad de nuestra tripulación, buques y la carga de nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad”, indicó la empresa.

Irán amenaza con cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz si persiste bloqueo naval de Estados Unidos

Medios iraníes informaron este viernes que Teherán podría volver a cerrar el estrecho de Ormuz en caso de que Estados Unidos mantenga el bloqueo naval anunciado por el presidente Donald Trump. La advertencia fue difundida por las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní.

Según los reportes, las autoridades iraníes consideran que la continuidad del bloqueo marítimo estadounidense constituye una violación del alto el fuego. En ese escenario, el tránsito por el estrecho de Ormuz sería suspendido nuevamente, afectando de manera directa la circulación de petróleo y mercancías en una de las rutas más estratégicas del mundo.

El estrecho de Ormuz ha sido un punto recurrente de tensión entre Irán y Estados Unidos. Por esta vía transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier cierre en un factor de riesgo para la economía global. Las amenazas de bloqueo o cierre han provocado en el pasado incrementos en los precios del crudo y preocupación en los mercados internacionales.