¡Peso avanza ante optimismo de fin de la guerra! Precio del dólar hoy 17 de abril de 2026

El precio del dólar hoy arranca la jornada de este viernes cotizando en 17.1590 pesos mexicanos. Esto representa un avance del 0.50% para la moneda nacional frente al precio de referencia del jueves, fortaleciendo el tipo de cambio en el cierre de semana.

Con este movimiento, el peso mexicano se perfila para culminar la semana con ganancias acumuladas, sumando hasta el momento un retorno del 0.75%.

¿Por qué bajó el dólar hoy?

El principal motor detrás de la apreciación del peso mexicano es el optimismo de los inversionistas internacionales sobre un pronto fin de la guerra en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró convencido de que pronto se podría alcanzar un acuerdo para acabar con el conflicto. Afirmó que, si bien es posible una prórroga del alto el fuego de dos semanas con Irán, quizás no fuera necesario. Sumado a esto, Teherán anunció que el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz quedará abierto, relajando la tensión comercial.

"El mercado ha pasado del modo 'esperanza' en que se llega a un acuerdo, al modo 'euforia'. Veremos si el ánimo se mantiene a lo largo de la sesión", escribió el analista Jacobo Rodríguez en un reporte para los clientes de la firma Roga Capital.

El buen ánimo global también se ve reflejado en una sólida apertura de las bolsas de valores. En contraste, el dólar estadunidense —habitualmente buscado como un activo global de refugio— se debilita frente a otras divisas, mientras que los precios del petróleo registran descensos.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 17 de abril de 2026 en las principales ventanillas bancarias este viernes:

BBVA México - 16.33 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta.

- 16.33 pesos a la compra y 17.46 pesos a la venta. Banamex - 16.61 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.64 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 15.80 pesos a la compra y 18.30 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:56 horas

Con información de Reuters

vjcm