Irán anuncia apertura del estrecho de Ormuz durante la tregua; Trump lo rechaza

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, informó este viernes que el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos, se mantendrá “totalmente abierto” mientras continúe el alto al fuego en Medio Oriente.

“Se ha declarado que el tránsito de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz estará plenamente habilitado durante el tiempo restante de la tregua”, señaló Araqchi a través de la red social X.

El funcionario no aclaró si hacía referencia a la tregua de diez días pactada entre el ejército israelí y el grupo proiraní Hezbolá, que comenzó el jueves por la noche en Líbano, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, previsto en principio hasta el 22 de abril.

Bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes afirma Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el bloqueo impuesto a los puertos iraníes se mantendrá vigente mientras no exista un acuerdo entre ambas naciones. La medida, que forma parte de las sanciones económicas aplicadas por Washington, busca presionar a Teherán en el marco de las tensiones diplomáticas y comerciales.

Trump declaró que la apertura de los puertos dependerá de la disposición de Irán a negociar y alcanzar un entendimiento que satisfaga las condiciones planteadas por su administración. “El bloqueo seguirá hasta que logremos un acuerdo justo”, señaló el mandatario.

El cierre de los puertos iraníes afecta directamente al comercio internacional y al transporte de hidrocarburos, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados energéticos.