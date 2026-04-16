Renuncia director del ICE tras meses de deportaciones masivas en Estados Unidos

La política migratoria de Estados Unidos enfrenta un nuevo movimiento interno. Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejará su cargo a finales de mayo, en medio de una etapa marcada por redadas, deportaciones masivas y una creciente presión política sobre el sistema migratorio.

La salida fue confirmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien informó que Lyons permanecerá en funciones hasta el 31 de mayo para apoyar el proceso de transición. Aunque no se detallaron oficialmente las razones de su salida, diversos reportes señalan que el funcionario se incorporará al sector privado.

Gracias a su liderazgo, las comunidades estadounidenses son más seguras”, señaló Markwayne Mullin al anunciar la salida del funcionario.

A lo largo de su gestión del ICE, Todd Lyons acumuló críticas al interior de su partido y entre la población civil.

Todd Lyons deja ICE tras meses de operativos y polémica migratoria

Lyons asumió la dirección interina de UServicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU en marzo de 2025, durante el actual mandato de Donald Trump. Llegó al puesto tras la reasignación de Caleb Vitello y quedó al frente de una de las agencias más observadas del gobierno federal.

Durante su gestión, ICE impulsó operativos migratorios en distintas ciudades estadounidenses, incluidos territorios gobernados por autoridades demócratas. Estas acciones provocaron manifestaciones, críticas de organizaciones civiles y cuestionamientos sobre el enfoque aplicado para las detenciones.

La administración Trump había prometido durante campaña una política de deportaciones más agresiva enfocada en personas con antecedentes criminales. Sin embargo, críticos denunciaron que también fueron arrestados residentes de larga trayectoria sin historial violento.

En febrero, durante una comparecencia ante el Congreso, Lyons afirmó que ICE realizó 379 mil arrestos durante el primer año de la administración y ejecutó más de 475 mil deportaciones, cifras que reflejan la intensidad de la estrategia migratoria actual.

Su trayectoria dentro de la agencia abarca cerca de dos décadas. Antes de incorporarse al servicio migratorio, también trabajó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y como agente policial.

Lyons permanecerá hasta finales de mayo para facilitar la transición, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

La salida del funcionario ocurre mientras la Casa Blanca mantiene la migración como uno de sus ejes centrales de gobierno. También llega pocas semanas después de la confirmación de Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

Ahora queda abierta la incógnita sobre quién asumirá el mando de ICE y si continuará la misma línea operativa o habrá ajustes en una agencia clave para la agenda migratoria estadounidense. En un año políticamente sensible, cualquier cambio dentro del aparato de seguridad fronteriza puede tener impacto nacional.