Piden al médico de Trump que le realice pruebas de capacidad cognitiva

El congresista demócrata estadounidense de Maryland, Jamie Raskin, le envió una carta al médico del presidente Donald Trump, el capitán Sean Barbella, para que le realice una evaluación mental exhaustiva, porque podría haber “mostrado signos compatibles con demencia y deterioro cognitivo según expertos”.

En un momento en que nuestro país está en guerra – especialmente cuando la guerra fue iniciada por el presidente sin declaración ni consentimiento del Congreso – el pueblo estadunidense debe poder confiar en que el comandante en jefe tiene la capacidad mental para desempeñar las funciones esenciales de su cargo”, dijo en su carta.

La solicitud de una evaluación fue remitida antes de la polémica que generó el presidente Trump este fin de semana al criticar al Papa León XIV y publicar en X una ilustración generada con inteligencia artificial, que el mandatario tuvo que eliminar ante una avalancha de críticas, incluso de muchos de sus seguidores, por representarse supuestamente como Jesucristo.

“En los últimos días, el país ha observado cómo las declaraciones y arrebatos públicos del presidente Trump se han vuelto cada vez más incoherentes, volátiles, profanos, desquiciados y amenazantes”, argumentó en su misiva.

El demócrata podría estar haciendo aquí referencia a declaraciones como la que hizo el domingo de Pascua a través de redes sociales, en la que advirtió que “toda una civilización morirá esta noche”, en el contexto del fracaso de las negociaciones con Irán en Islamabad.

La petición de Raskin, quien forma parte del comité judicial, cuenta con el apoyo de algunos legisladores demócratas, pero también de personalidades republicanas del movimiento MAGA que hasta recientemente apoyaban al presidente y ahora lo critican.

La carta misma hace referencia al respaldo bipartita al argumentar que “la profunda y creciente alarma sobre la aptitud mental del presidente” no proviene de un solo partido, pues muchos de los “aliados prominentes y antiguos aliados” de Trump – como Tucker Carlson, Megyn Kelly y Alex Jones – han sido “los que más han dado la voz de alarma”.

El congresista demócrata consideró que puede ser peligroso si determina que el mandatario padece un declive severo. Frente a esta posibilidad, un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por Raskin, propuso este martes crear una comisión que trabajaría junto con el vicepresidente JD Vance para quitar a Donald Trump del poder en virtud de la 25.ª enmienda.

Con información de Andrea Victoria Garcia Robles Gil